習近平：中央意志堅如磐石　港澳絕不容外力指手畫腳

盛世濠江，澳門昨（20日）迎來回歸二十周年紀念日，咫尺之距的香港卻亂局不斷，反修例風波持續逾半年仍未平息。國家主席習近平伉儷三日訪問澳門行程昨圓滿結束，習近平昨晨在澳門回歸二十周年大會暨第五屆特區政府就職典禮上發表重要講話，結尾特意提到港澳情況，強調香港、澳門兩個特別行政區的事務，完全是中國內政，中央在維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，不容任何外部勢力「指手畫腳」，干預港澳事務。習近平講話中並提到澳門成功實踐一國兩制四點經驗，讚揚澳門意志堅定，「從不為外部之干擾而迷惘」，且順利完成《基本法》第二十三條和國歌法立法。

習近平在昨日的重要講話中提到港澳事務是中國內政，絕不允許任何外部勢力干預，形容一國兩制實踐取得的成功舉世公認，其制度體系則要在實踐中不斷完善，堅信包括港澳同胞在內，中國人民完全有智慧、有能力把一國兩制的實踐及體系，發展及完善得更好，而港澳兩地與內地「同發展、共繁榮」的道路必將愈走愈寬廣。

澳門回歸二十年，習近平在講話中讚揚澳門牢固確立以憲法和澳門《基本法》為基礎的憲制秩序，維護中央全面管治權、正確行使高度自治權，順利完成《基本法》第二十三條和國歌法等本地立法，行政、立法、司法機關嚴格履行職責，正確處理相互關係，而澳門回歸前治安不靖的狀況，回歸後迅速扭轉，使澳門成為世界最安全的城市之一。

習近平續指，澳門地方雖小，但在一國兩制實踐中作用獨特，又總結澳門一國兩制成功實踐的四點重要經驗，第一點是始終堅定一國兩制制度自信，指澳門同胞擁護一國兩制，特別行政區政府和社會各界意志堅定，把維護國家主權、安全、發展利益和維護澳門長期繁榮穩定統一，「從不為一時之曲折而動搖，從不為外部之干擾而迷惘」，且善於把握國家重大發展戰略和一系列政策支持帶來的機遇。

第二點是始終準確把握一國兩制正確方向。他指澳門同胞深刻認同「一國是兩制的前提和基礎」，行政、立法、司法機關堅持把維護中央對澳門全面管治權，以及保障澳門高度自治權「有機結合」起來，堅守一國原則底線。第三點是始終強化一國兩制使命擔當，習近平指澳門同胞自覺站在國家整體利益和澳門根本利益的立場上考慮問題，把成功實行一國兩制、澳人治澳、高度自治作為共同使命，並積極探索適合澳門實際的治理方式和發展路徑，集中精力發展經濟，切實有效改善民生，堅定不移守護法治，循序漸進推進民主。

第四點是始終築牢一國兩制社會政治基礎。習近平指澳門同胞素有愛國傳統，有強烈國家認同感、歸屬感和民族自豪感，認為是一國兩制在澳成功實踐的最重要原因。他讚揚澳門政府和社會各界高度重視弘揚愛國傳統，令愛國愛澳核心價值在社會居於主導地位，而澳門各類學校的愛國主義教育有聲有色，令國家意識和愛國精神在青少年心中深深扎根。