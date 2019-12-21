澳政界：習為發展指明方向

習近平對澳門發展提出四點希望，期望新一屆政府善政為民，多名澳門政界人士深表認同。澳區全國政協委員兼立法會議員何潤生認為，習近平的發言可見中央對澳門關懷深切，為新一屆政府的發展指明方向，他期望政府能築牢根基，加強民生領域施政，完善經濟發展的基石，特別在制度建設上追上步伐，改善交通及居住問題，首要為澳門居民帶來幸福感，並改善養老、居住、教育、醫療等民生領域，增進居民福祉。

澳區全國政協委員吳培娟亦稱，澳門得到很高的評價，習近平提出的四大希望更為澳門指明方向，政府未來會更加努力做好工作，特別是對年輕人的薪火相傳工作，要做到承上啟下、承先啟後，使愛國愛澳思想、核心價值一直傳遞下去。吳培娟期望澳門隨着習近平提出的希望不斷向前，不能再吃「老本」。

澳區全國人大代表劉藝良聽過習近平講話後，直言感觸至深，並對澳門描繪更加美好明天的藍圖充滿了期待。他認為，習近平對澳門回歸祖國二十年來的成就給予積極評價，並強調過去二十年是澳門歷史上的最好時期，這正是全體澳門市民發自內心的真正感觸，「回歸讓澳門更美好」是澳門人心底最真切的寫照。