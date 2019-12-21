露澤濠江　凝聚民心　訪澳3日成果豐　深入社區話家常

國家主席習近平訪澳行程緊湊，短短四十八小時內一共參加了十九場重要活動，發表了一系列重要講話，中聯辦主任傅自應總結習近平此行對澳門成果豐碩及意義重大。傅分享自己對習訪澳的三大體會，認為「小小的澳門一直是習主席的大大牽掛」，並讚揚習近平此行宣示國家對澳門實踐「一國兩制」的初心不改，充分體現了一個大國領袖的為民情懷。

習近平昨結束一連三日的訪澳行程，昨在行政長官賀一誠伉儷陪同下向一群歡送者揮手致意，之後乘坐專機啟程離澳。傅自應總結習近平的訪澳行程，並分享自己的三大體會，認為習在此行充分體現關心居民的生活福祉的情懷。傅認為習長期以來對澳門和澳門同胞有着特殊感情，並說：「小小的澳門，已經是習主席心中大大的牽掛。」他指習在視察活動中深入社區及學校，了解澳門同胞的工作、生活、就業、養老、教育等情況，參觀政府綜合服務大樓時更與澳門同胞「拉家常」。

傅又說，習關心教育和青少年的成長，專程來到濠江中學英才學校，見到給他寫信的小學生，亦觀看了學生科技創新的作品，觀摩中國歷史公開課。習表示，希望特區政府和學校擔負起愛國教育的主體責任，給予青少年培養成為澳門乃至國家的棟樑之才。他認為習對澳門同胞的關愛之情，充分體現了一個大國領袖的為民情懷，讓大家如沐春風，倍感溫暖。

傅指習近平心繫澳門發展的藍圖，透露習視察期間，興致勃勃地參觀了澳門城市發展建設展覽廳，對回歸以來城市建設成就，給予高度的肯定，對城市發展給予期待。

期間，習亦與「一帶一路」沿線國家的留學生交流，勉勵他們掌握本領，成為中國同世界各國交往的友好使者。

傅認為，習近平此行充分宣示了他對澳門實踐「一國兩制」的初心不改，指習出席多個場合都闡明「一國兩制」的原則和立場，在出席慶祝大會時，總結澳門「一國兩制」成功實踐的重要經驗；在參加歡迎晚宴時，肯定澳門「一國兩制」的許多亮點；在會見特區管治團隊時，稱讚他們堅持並維護了行政主導的體制；在會見紀律部隊時，更要求堅決防範和打擊任何觸碰三條底線的行為。傅表示，習近平多次宣示一國兩制核心價值，勉勵澳門居民應該不忘初心。