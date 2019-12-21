東網透視：4成回收衣質量差變垃圾　環團籲網購前三思

臨近聖誕又是添購新衣時，隨著網購風氣盛，購物變得隨意，環保組織地球之友指，在回收衣物中，4成因質量太差而無法循環再造或轉贈，最終棄置堆填區，造成嚴重浪費，呼籲網友購物前要三思。該組織今年首度與約40間企業合作，冀大規模回收員工衣物，並首次接收床單、被單等私人物品，以及學生制服TEE等。

地球之友引述統計處去年數據指，港人每年平均花7000港元買衣服，4成人僅穿1次便丟棄，2成人最少有把3件只穿過1次的衣服丟掉。該組織平時在各區設衣物回收箱，今年特別在本月舉辦「Save Our Santa捐衣減廢大行動」，希望喚起公眾及企業僱員捐衣減廢意識，減溫室氣體排放，救救聖誕老人。

今次行動收集的衣物除了轉贈予有需要人士外，該組織社區服務拓展經理郭妍麗指，今年與針織廠合作篩選人造纖維含量較少的針織衣服回收再造，將再造紗線重新製成新衫，延長衣服的壽命。截止本月12日，本月已收到10000件衣服，成效甚大，她保守估計整個月會收到70噸衣物，預計當中四分之一的針織衣服能夠重新製成新衫。

本港每日最少有370噸紡織廢料被運到堆填區，有4200萬噸溫室氣體排放，地球之友每日平均從回收箱收到2噸衣服，不足當中1成。郭妍麗表示，數年前市民會將捐衣箱當成垃圾桶，將廚餘倒入内，捐衣意識薄弱，現在情況已有改善。她提醒市民捐贈衣服前最理想是將衣服清洗後再放入箱，保持衣服衞生，並依照衣物標籤進行分類。

減廢由源頭做起，她提醒消費者挑選衣服時考慮真正需要，例如已擁有幾套運動套裝，是否需要再添置；並應減少購買質量參差不齊的衫褲，以免不合適而造成浪費。由於香港天氣潮濕，衣服容易受潮，會縮短衣物壽命，她建議市民注意抽濕，並按衣物標籤處理。