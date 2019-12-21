修例風波：開槍拒捕19歲男涉違保釋條件　警檢步槍及逾250發子彈　

警方就大埔開槍案交代案件詳情，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方昨晚針對較早時一連串涉及炸彈及槍械案件進行一項情報主導行動，約於昨晚(20日)9時22分，發現目標人物出現，探員上前擬截停疑人之際，疑人於腰間取出一支半自動手槍開一槍，幸無打中任何人，疑犯並當場被制服。探員同時亦持搜令進入翠屏花園一單位搜查，屋內檢獲一支長距離步槍及大量子彈，包括AR15步槍，內有211發子彈，其中61多發裝在一環形快速入彈器內；其餘子彈分別裝在5個彈匣內。

與此同時，現場檢獲的手槍屬P80型號手槍，而屋內及現場共檢獲44發中空子彈，開槍現場亦發現一粒彈，相信是剛從該手槍射出的。警方指，發現該批槍彈，正配合到警方搜集得來的情報，顯示有歹徒趁集會期間，會傷害在場人士，包括警務人員。

被捕人士19歲，調查所得，資料顯示他於去年12月31日，曾被有組織罪案及三合會調查科，以涉嫌非法藏有槍械拘捕；他其後被懲教署看守，直至今年2月28日獲保釋，但他於12月8日違反法庭保釋條件，並無依時向警方報到遭通緝，直至今日再被捕。

李續稱，昨晚拘捕目標男子時，遭對方開一槍頑抗，槍聲過後，現場大批市民不斷叫囂，並試圖阻礙警方工作；他強調，市民阻礙警方工作固然不對，但最危險是現場曾發生開槍場面，市民站得太近，實對其自身安全構成極大危險。他呼籲日後如再有同類場面出現，希望市民聽取警方呼籲盡快遠離現場，避免發生危險，及阻礙警方執行工作。

警方亦表示，就是次拘捕行動，事前並無收到有歹徒將會持槍打劫找換店的情報，反而是次行動檢獲的槍彈，與早前警方在北角的突擊行動中所檢獲的槍彈，屬同一類型槍械，相信兩案有關連。

李亦透露，是次行動中檢獲的槍彈，據軍械專家初步檢視，性能良好及可供使用，而有關行動是否已臻完成階段，李表示現階段仍未結束，仍就有關行動及一些目標人物繼續跟進。

至於被捕的19歲男子，為何會擁有該批槍械，定必嚴肅跟進；暫時就相關情報顯示，該批槍械及彈藥，相信是在集會期間使用，主要是製造混亂及傷害警務人員。

李又稱，相信被捕男子並無合法途徑獲得該批槍械，本身亦不具有合法「槍牌」擁有該批槍械，故有理由相信他經過非法途徑獲得該批槍械；至於該批槍械流入本港境內，到底是「散件」方式抑或整支流入境內，仍有待跟進。