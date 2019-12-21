Dr.東：愛美一族小心　網購自助透明牙箍矯牙隱患大

愛美之心人皆有之，矯齒近年大行其道，市面的網購平台更有透明牙箍供售，聲稱買家可自助箍牙，以半年至9個月時間取得矯齒效果，價錢較幫襯牙醫便宜一大截。不過，牙齒矯正專科醫生陳鎮揚表示，網上平台出售的透明牙箍是按照「大眾數據（Mass Data)」製造，未必適合每個個案，期間又無醫生跟進矯齒情況，最終可能出現用家上下牙咬合不對稱、牙腳收縮、骹位疼痛等問題，須由專科醫生「執手尾」，惡劣者可能「救唔返」，呼籲市民在選擇矯齒產品前，應先由專科醫生評估及量身訂造，以免得不償失。

一般傳統金屬牙箍顯眼、不方便，且矯齒需時長，令不少愛美族卻步，近10年新興的透明牙箍解決了這個顧慮，正如其名一樣，牙箍以透明材質製成，不影響用家外觀，使用者可自行脫下或裝上牙箍，即使在矯齒期間，用家仍能以正常外貌示人，近期在網購平台亦有類似的自助式透明牙箍出售。

不過，陳鎮揚相當憂慮「自助式箍牙」風氣，他解釋，透明牙箍矯齒的原理是透過電腦預想牙齒矯正的情況，再印出一套20至30個的透明牙箍，每個牙箍均有0.5毫米的差別，用家需每1至2周更換一個新的牙箍，藉以達至矯齒的效果。另外，使用者亦需每月向醫生覆診，觀察矯齒情況是否與電腦推算相符，否則須重新再製作一套新的透明牙箍。陳指出，如用家在未有醫生跟進的情況下「自助式箍牙」，輕則矯正無效，重則可導致牙齒壞死，最終須「杜」牙根。

陳直言：「你哋眼見嘅簡單個案，同醫生睇嘅係兩回事。」他舉例稱，有個案因上顎有一顆臼齒不整齊，普通人或會認為只需要矯正一顆牙齒，但最後可能需要矯正「成棚牙」，上下顎的牙齒位置才能互相吻合，否則即使牙齒外表整齊美觀，最終卻可能犧牲了咬合力等實際功能。他又說，曾接收不少因透過透明牙箍矯齒失敗，須再使用傳統牙箍矯正的個案，呼籲市民矯齒前應經專科醫生評估，決定用甚麼方法矯齒，並由醫生定期跟進情況。

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