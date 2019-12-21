修例風波：封閉逾月　港鐵大學站今日重開

港鐵大學站封閉逾一個月後今日重開，惟僅能維持基本運作。港鐵指，大學站的D出口因需重鋪供電線等未能開放，只開放其他三個出入口，又指為重開大學站，已安排五十至八十名職員在場協助，但由於部分出入閘機仍未完成維修，乘客等候時間或會較長，會盡力維持服務，包括安排流動及人手拍卡機。

大學站自上月十二日因被蒙面黑衫人大肆破壞後，該站一直未能重新開放。港鐵昨安排傳媒到站內巡視，記者發現所有扶手電梯會正常運作，惟升降機內外因多次被縱火，今日仍未能使用，港鐵會以鐵板圍封。現場所見，升降機仍有被熏黑的地方，但有灰色油漆遮蓋。月台上的大學站標示及所有廣告牌原本有玻璃覆蓋，現已改為全部以帆布或塑膠板展示。

港鐵車務營運總監黃琨暐指，月台上的廣播系統已復修，但資訊顯示屏因遭到大肆破壞，故會安排職員手持告示牌，指示列車駛往的方向，又指A、B及C出口今日會開放，但C出口的客務中心不會運作，因中心內仍有被破壞的痕迹，中心外貼有告示會暫停服務。

港鐵副車務總監李家潤指，港鐵過去一個月盡力維修大學站，高峰期有二百名工程人員以上，已完成維修基本設備，故未有等待D出口完成維修便決定重開，「開得幾多得幾多」。而信號系統及路軌已完成修復，列車將維持正常速度。被問到維修車站的費用，他承認「費用上係多」，但未有透露實際金額及沒有回應會否將費用計入成本，僅稱會繼續評估維修費用。李數度呼籲他人不要再破壞車站及縱火，並指車站會加派人手維持保安，在部分出入口加設鐵門，又指會按風險評估需要，有需要時調整及停止列車服務，並會聯絡警方。

一名經常到大學站乘搭東鐵上班的劉先生表示，大學站早前受破壞後，他需轉到大圍站登車前往目的地，感到甚為不便，如今可再返回該站上車前往返工，自覺欣慰，也讓他重現笑容。