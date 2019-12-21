網民熱話：畀錢都難？　停車場付款考起司機

有人說香港生活困難重重，惟有畀錢最易，但原來也有例外。昨日（20日）有網民就發現有停車場貼出「只接受八達通付款」告示，但同一位置貼上另一張字條卻顯示「八達通暫停使用」，一時間令人不知所措，有網民笑稱是「免費泊車」。

網民Alex Tang在Facebook群組「馬路的事討論區」分享在停車場拍到的相片，只見停車場外牆掛上大幅海報：「只接受八達通付款」，然而旁邊的水渠卻以一張白紙手寫：「八達通暫停使用」，相信「暫時使用」是臨時措施，不過紙上沒有解釋如何繳付泊車費，兩張極為矛盾的告示，更令人摸不着頭腦。發文者好笑之餘亦困惑：「點算好」。

貼文發布後，有留言稱停車場猶如「三罷」；有人則調侃指「即係唔使畀錢」；不過也有網民大膽建議：「放個紙皮兜喺度，自助找贖！」

網民有話說：

Wai Chuen Shing：休息一天

Pgm Wong：停車場關閉

林霜怡：搞到我笑咗，我啱啱開完刀，肚個傷口好痛

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