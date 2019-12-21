修例風波：中大再驗校園水土樣本　證二噁英含量極低

中文大學上月成為反對修訂《逃犯條例》風波的戰場，警方為驅散聚集在二號橋的示威者，曾施放逾千發催淚彈。中大昨(20日)公布第三批殘留物檢測結果，包括11個泥土樣本、7個空氣樣本，以及5種催淚氣體殘留物含量，結果全部符合安全標準。中大指，相關污染物在泥土和空氣樣本、及5種催淚氣體殘留物含量之數值，對健康的危害是微不足道。

中大在網頁發表化驗結果，顯示泥土樣本內的總氰化物含量，遠低於在報告上所規定的最低數值，即每公斤1毫克，並遠低於由環境保護署在2007年發出的相關指引所列參考水平，結果亦與離二號橋較遠位置的泥土樣本相若。

另外，7個室內和室外的空氣樣本則在二號橋附近較受影響的地點採集，所有空氣樣本的污染物，包括二噁英、多氯聯苯和多環芳香烴的測試結果，均遠低於各個國際指引的參考水平，亦屬於香港環境空氣監測所錄得的數值範圍之內。

至於5種催淚氣體殘留物含量的檢測結果，中大指，首批測試在賽馬會研究生宿舍一座進行，收取了9個環境空氣樣本、9個環境表面擦拭樣本和6個水樣本。測試結果反映，所有測試參數都遠低於在報告上所規定的最低數值，其餘在大學體育館、大學正門和在新亞書院等遠離二號橋所取得的樣本的化驗結果，將在收到報告後公布。

中大指，由於第一批至第三批的校園環境檢測結果皆符合安全標準，大學已經開始清理及重修原本圍封的環迴東路一帶路面，並將於下周一(23日)開放使用。