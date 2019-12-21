公廁重置或翻新需時3年　議員憂市民怨氣增

立法會帳目委員會今日(21日)就最新的審計報告中有關食物環境衞生署規劃、設置和管理公共廁所的工作展開聆訊。建築署署長林余家慧表示，該署與食環署每年均同討論需重置或翻新的公廁選址，並就工程邀顧問做設計，需時14至15個月，其後展開6個月至1年的招標，若需要翻新工程或重置公廁分別需要6至9個月或約1年時間，整體工程共需2至3年，已較過往4年多為少。

帳委會主席石禮謙問及翻新公廁期間有否提供臨時公廁，食環署署長劉利群表示，需先諮詢當區區議會後才能按需要提供臨時公廁，石認為有劏房住戶經常使用公廁設施，公廁維修期間提供替代設施屬正常，當局毋須再諮詢，目前社會怨氣多，若市民「去不到」廁所會令市民有怨氣。

公民黨議員陳淑莊關注建築署一個承建商進行美化公廁工程中共接3封警告信，林余家慧指，如承建商累計表現不理想或有負面評核，將影響日後在其他大型項目投標的評分。對於村民關注公廁的「風水」，她指將由重置改為美化，包括加種植物及設圍牆等，開支涉37萬港元。

議員邵家輝問及新公廁裝設乾手機的價錢，因網上流傳資料顯示荃灣一個翻新公廁內每個洗手盤上都安裝外國貴價品牌乾手機，他批評食環署本末倒置，指每次用乾手機需時20至30秒，擔心使用洗手盤時間過長令部分市民寧願不洗手。食環署助理署長霍炳林回應，署方以整體項目計算成本，沒有單獨計算乾手機價錢。