修例風波：AR15步槍效率高　為美國大型槍擊案「常客」

昨晚(20日)有組織罪案及三合會調查科探員，根據情報主導展開行動，在大埔截查一名目標男子時，對方開槍，該名男子被制服拘捕。行動中，警方檢獲一支AR15步槍及一支P80型號手槍，並檢獲大量子彈。

有槍械專家指，警方檢獲的AR15為半自動步槍，有自行改裝組件。由於AR15可以漆上不同顏色及圖案，可塑性甚高，加上步槍的性能及效率較高，成為美國大型槍擊案中被槍手使用槍枝。

AR15自動步槍在美國估計約有300萬支，並不罕見。在美國拉斯維加斯對槍械的規管極為寬鬆，一般市民亦買到槍械。過往美國多宗槍擊案，槍手亦使用過AR15，包括2017年10月拉斯維加斯有槍手在酒店32樓窗台向正在聆聽音樂會的人群掃射，造成59人死亡；2016年7月德州達拉斯有狙擊手沿途伏擊警察，造成至少5名警員被殺、7名警員及2名市民受傷；2012年科羅拉多州戲院屠殺案、康州小學槍擊案，以及加州聖貝納迪諾市槍擊案。

而AR15發射5.56毫米子彈（亦可以發射.223 Rem子彈），視乎子彈的彈頭重量以定，一般初速可達每秒993米，能量1,755焦耳，其殺傷特性是子彈入口小但出口頗大，對人體造成極大創傷。

另外，警方於現場檢獲的P80型號手槍，其全名為Polymer 80，是指聚合纖維的握把，其他部分都是由零件組裝而成。是按照Glock 19造的，但不等於會略遜一籌，因為9毫米子彈具有極大殺傷力。