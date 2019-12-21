隱藏筆架山叢林次代子午線標記重見天日　還原授時歷史

天文台成立的原因之一是為大眾提供準確時間，天文台人員過往缺乏高科技協助，會以子午線標記石柱提供授時服務。繼天文台與地政總署早前合力找出位於灣仔寶雲道的南子午線標記石柱，令原本一北一南的子午線標記柱「團聚」後，原來香港尚有另一組同樣是一北一南、堪稱第二代子午線標記的百年石柱隱藏於筆架山之中。天文台與地政總署成功尋回初代及第二代的兩組標記柱，還原香港一段鮮為人知的授時歷史。

所謂的香港子午線是一條無形的線，每當太陽越過此線，就代表香港踏入正午時間。早前天文台與地政總署憑着文獻記載，以現存尖沙咀總部的北子午線標記石柱，找出另一支位於灣仔寶雲道的南子午線標記石柱。不過由於此組標記柱中間相隔維港，過往在維港停泊的船隻不時排出濃煙，加上海面折射光線，阻礙天文台觀測，故在1913至30年代期間，另一組選址天文台總部及九龍筆架山的標記柱得以啟用。天文台及地政總署去年先後到場考察，前者石柱已被移除，後者損毀嚴重但仍保存完整。

天文台台長岑智明形容尋柱過程充滿困難，須以叢林刀斬竹前行；石柱所在之地杳無人煙，滿布雜草，但當在筆架山標記柱向南望去，可遙望天文台總部，印證了第二代標記柱的身份。