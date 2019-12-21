賀一誠承諾如實傳達民意予中央　切忌報喜不報憂

澳門第五屆行政長官賀一誠昨日(20日)宣誓就職，他接受訪問時強調會如實傳達澳門民意予中央，憂喜都會說清楚，「唔會只報喜不報憂」。他承認市民過去近20年對政府架構「官商一體」存疑慮，但作為資本主義社會必然有商界參與的成分，他亦是商界出身，重申會處理好官商關係的定位，不會偏幫某一方面，會坐在比較中立位置。

賀又指，當初挑選新班子的理念是要符合廉潔、執行力強和聆聽民意，也希望將要求帶到局長方面，選人不要有裙帶關係，要按能力和工作往績挑選。賀稱現時已開始準備明年4月的施政報告，會盡快與司長分析有哪些政策能在明年做到，給市民一個交代。他提到，公共行政改革最大困難是各部門各自為政，現時的會議是由各部門派出廳長、處長開會，之後再向局長匯報，未來跨部門會議最少要有1位局長出席。

被問到澳門是否要建設證券交易所，賀認為澳門未具備條件，金融上缺乏很多法律，經過多年催促也只推出租賃法，但稅法、基金法和信託法等都是空白，故作為金融中心或金融發展城市必須有的法律支撐是澳門弱項，未來會加快在金融方面立法，做好法律和具備條件以迎接建設。

賀一誠下周一、二(23至24日)將率領代表團前往廣州和珠海，與廣東省政府及珠海市政府領導會面，進一步加強粵澳合作及商討兩地共同關心的議題。代表團將在珠海市內考察與澳門相關的發展項目。