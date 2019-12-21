買餸「做冬」活雞搶手　海鮮檔嘆生意遜往年

明天(22日)是冬至節氣，不少家庭按傳統買豐盛餸菜做節，今日街市亦有不少人買食材。有活雞檔主表示今年冬至的活雞價較往年貴10%，但無阻市民購買意欲；亦有豬肉和海鮮檔主反映受修例風波影響，生意較往年差。

在九龍城街市賣新鮮雞的玲姐表示，冬至期間活雞價格升了10%左右，一斤賣85港元，一隻雞大概由百多港元至近三百港元不等，市民在「大時大節」會買活雞應節，一兩日前已收到十餘張訂單，每單買4至6隻雞，又指今年的生意與往年相差不大，她按慣例入了200多隻雞，希望可在一日內賣光。

賣冰鮮雞的賢姐指今年沒有加價，但訂雞的人明顯比往年少，今年只訂了十餘隻雞，比起往年跌了近20%；賣豬肉的榕哥亦指豬肉沒有特別加價，與平日同賣110港元一斤，坦言今年有許多客戶因「無眼睇」到了外地過節，令他生意比往年跌近一半，預先訂購豬肉的人數更大跌三分之二，今年入貨較謹慎，「依家賣豬肉都無得賺㗎啦，真係打和都當贏」。

賣海鮮的「老四」何先生表示今年顧客買海鮮明顯較往年謹慎，「以前邊有人問長問短，今年多咗人問價講價」，又指冬至前訂海鮮的客戶大跌60%，比平日入貨少了30%，價格僅微升10至20%，但生意比往年少近一半。

買餸菜的何太今日約用了900多港元買魚、水果、蔬菜等，早前亦買了豬肉，慨嘆豬肉價格比往年升近一倍，但都不介意付更多金錢，「始終一年做一次節，大家開開心心食餐飯就好」。馮太表示已花約1000餘港元買餸菜，受惠天氣轉暖，今年蔬菜價格較往年便宜。