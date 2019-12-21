修例風波：何君堯指止暴不能拖拉　促港府加強執法力度

立法會議員何君堯今日(21日)在北京一個論壇上，就「香港之痛」議題發表評論，他形容香港問題本質是「顏色革命」和「貨幣戰爭」，又指特區政府應嚴格執法，以應付香港持續出現的暴力活動，他稱「止暴制亂」總不能拖拖拉拉，政府應起訴暴力行為，同時須加強執法力度和提高對案件的處理速度。

他又稱，在國際性的財富調查報告中，全球最多富豪的10個城市排名，中國佔其中3個包括香港、上海和深圳，何君堯反問當美國人得知結果後的感覺如何，他揚言沒有金錢，就沒有人關心，就是因為富有，別人才給你找麻煩，「所以我們談和平崛起，但美國人眼中不是這樣」。

面對香港現時局勢，何君堯稱非常心痛，一直在思考問題出在哪裏，他認為香港問題不僅屬政治及經濟問題，香港資源不多，地方不大，有的都是人才，但正如本港一個大型集團高層所言，「我們在20多年來失去兩代人」。何建議在小學、中學、大學裏要積極引導學生有國家觀念，否則面對外部勢力，將沒有抵禦能力。

同場的工聯會會長吳秋北表示，司法機關應加快審判香港違法分子，指拖延審判程序，違法分子保釋後可能重犯罪行，得不到應有懲罰，造成惡劣的社會影響，認為只要特區政府合力，各部門互相配合，結合多種手段，必可止暴制亂。吳指出，香港的通識教育沒有相關教材，完全依靠教師傳授，若教師未能盡職責或傳遞錯誤訊息予學生，可能帶來很大問題，也是香港社會長期面對的問題。