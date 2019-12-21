修例風波：網民尖咀「Christmas Shop」　便衣警施放胡椒噴霧

【16:25】商場內有便衣警員大叫「你講乜嘢」，並將一名青年帶到一邊搜查，有圍觀者鼓譟及大叫「放人」，隨後有多名手持伸縮警棍的便衣警到場增援，該青年在搜查後獲放行，示威者包圍該批便衣警，期間有警員施放胡椒噴霧，並手持警棍戒備。

【16:13】示威者繼續在商場的各商舖內阻礙經營，另有蒙面人士在商場欄杆掛起印有標語的橫額，部分店舖已落閘。

【15:39】海港城有黑衣青年在便衣警員前倒狗糧，警員指他們亂拋垃圾，一陣擾攘後，將一名青年推到牆邊搜查。大量便衣警到場增援，涉撒狗糧的青年遭警員警告。

早前有網民發起在九龍灣德福廣場進行「和你Shop」行動，隨後發生「私了」事件，警方拘捕多人。網民今日(21日)再發起今日在尖沙咀海港城舉行「Christmas Shop 2.0」行動，下午約2時有多輛警車停泊在廣東道近海港城一帶，約50至60名防暴警察在海港城周邊戒備，並截查市民。

下午2時半有數十人在尖沙咀海港城聚集，大部分人戴口罩蒙面，他們高叫口號及唱歌，隨後有30至40人進入商舖內並呼籲及妨礙遊客購物，又在食店內阻礙經營，期間有食客為避開示威人士，捧餐到旁邊時裝店走避，有店舖隨即落閘，而店內仍有食客用餐。