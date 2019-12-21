修例風波：聖公會聖誕文告倡政府及示威者對話　重建互信

持續逾半年仍未結束的反修例風波重創香港經濟，導致社會嚴重撕裂。香港聖公會教省主教長鄺保羅今(21日)發出聖誕文告，指出政見不應凌駕一切，又指趁聖誕佳節將至，建議政府及示威者應拿出勇氣，虛心對話，共同探討突破社會困局之法。

鄺保羅直言香港社會的氣氛相當沉重，認為平安夜不可能再像過往洋溢着幸福歡樂氣氛。他指出持續半年多的反修例風波及外圍因素等，重創香港經濟，嚴重影響民生。鄺形容街頭衝突破壞了商舖、食肆和公共設施，暴力亦吞噬了旅遊業、零售業及飲食業，打碎多人的飯碗與生計。

他指有調查預料零售業未來數月將會有過萬人失業、7000多間公司倒閉，亦有報章社論警告，若社會不早日恢復秩序，多個行業恐怕會出現雪崩式的下瀉，並輻射到整個經濟狀況。

鄺表示被破壞的硬體設施可以修復、下滑的經濟亦可以慢慢復原，但愈合撕裂的親情、友情、互信及情緒，又或要重建受衝擊的自由、穩定和法治，非一朝一夕可做到的事。他舉例指不少人相知相交幾十年，卻因政見不同，友情頓成泡影；家人、朋友和教友彼此間屢有衝突爭拗，以致反目成仇。他又得悉許多港人的精神健康深受影響，出現「急性壓力反應」症狀，包括失眠、焦慮憂鬱、情緒波動，態度變得迷惑和迴避等。

鄺指，聖誕節的來臨，正好給市民一個機會「停一停、想一想」，政府和示威者應展開對話，承認彼此的不足。他認為政府不應只靠僵化思維和理據去回應社會的聲音，但實際上又不對市民需要作出適切回應；而警民雙方更要思考如何修補關係，藉着愛港之心互相體諒，才能帶來走出困局的希望，為香港社會重建安定與互信。