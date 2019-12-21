緬甸入境雲南載香蕉貨車藏114公斤冰毒　市值4.9億港元

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，內地官媒周六（21日）報道，雲南景洪市警方上周五（13日）破獲一宗特大跨境運輸毒品案，在一輛從緬甸入境、滿載香蕉的貨車上，查獲114公斤冰毒，估計市值約4.9億港元。經查，警方拘捕樊姓貨車司機及汪姓貨主。

據通報，警方上周五上午在景洪港出入境邊防檢查站執勤時，一輛滿載香蕉的貨車從緬甸緩緩駛入檢查站。警員依法檢查時，樊姓司機吞吞吐吐、語無倫次，並不停用雙手敲打軚盤，其異常表現引起警員注意。經X光貨檢機掃描，警員在貨車內部發現幾箱不規則的物品；為一探究竟，警員決定卸載車上的香蕉進行詳細檢查。

經近5小時檢查，警方在貨車右後方底層查獲10個包裝不同的紙箱，並在紙箱內查獲208塊冰毒。警方其後審問樊某，樊某供稱汪姓貨主已從其他口岸入境，警員立即將情況向雲南邊檢總站指揮中心匯報。

雲南邊檢總站指揮中心緊急通知各檢查站和執勤點，加強對往來人員及車輛的查緝力度。至上周六（14日）下午2時許，汪男終在臨滄邊境管理支隊小黑江邊境檢查站被拘捕。目前，案件仍在調查當中。

今次是過去410日第87宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志去年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。