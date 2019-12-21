修例風波：警指AR15射程800米　疑3宗槍枝炸彈案有關聯

警方昨晚(20日)以無牌管有槍械拘捕一名男子，他另外牽涉12月8日一宗槍械案而被警方通緝。今次警方檢獲的槍械包括一支AR15型號的長距離步槍，警方今晚(21日)在Facebook貼文解釋步槍威力。

警司劉肇邦指，對比其他槍械，AR15的威脅更大，有效射程範圍可遠達800米。2017年10月，美國發生一宗槍擊事件，槍手在酒店72樓的其中一間房間，使用AR15向窗外距離300米的人群掃射，可見其射程非常遠，事件造成59人死亡，500多人受傷。

經初步檢查後，警方相信槍枝由不法分子自行組裝，並檢獲超過200發子彈，其中有61發裝在環形快速入彈匣内。警方稱很多不法分子會利用槍械在高處遠距離伏擊，令人防不勝防。連同昨晚的案件，本月已有3宗涉及真槍實彈或炸彈的案件，警方的情報及調查相信此幾宗案件有關聯。

警方昨晚及12月8日分別檢獲的兩支手槍同屬P80型號，昨晚被捕男子正是12月8日檢控的通緝犯，警方有理由相信此幾宗案件背後可能涉及同一個團隊。警方又強調，昨日檢獲的證物為真槍實彈，並不屬於警隊，絕對沒有插贓嫁禍，而該名犯人並非打劫找換店。