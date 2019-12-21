政Whats噏：漢奸黎10日第4度攪局　李永達李卓人有份

持續半年嘅反修例衝突仍未平息，今日(21日)示威者隨處破壞的行徑疑死灰復燃，一批黑衣人於多個商場扑爛商舖玻璃。另一邊廂，外號「漢奸黎」嘅壹傳媒黎智英疑興風作浪攪局，10日內第4度上演搞事飯局，歷時2小時。

今次有份到其何文田寓所嘅泛民政界人士都熟口熟面，包括民主黨立法會議員林卓廷、因違法佔中案被判囚8個月但獲緩刑2年嘅白鴿黨前主席李永達、早年曾把漢奸黎部分捐款「袋住先」9個月嘅工黨前立法會議員李卓人及社民連主席吳文遠，莫非眾人於2019年結束前，又諗計號召同路人玩鋪勁？

今晚6時45分左右，漢奸黎司機駕駛嘅七人車返回漢奸黎嘅寓所，坐喺司機旁車頭位置嘅係李永達，至於身穿藍色外套嘅林卓廷就後排中間，其兩邊分別係吳文遠同李卓人，4人抵達後就匆匆入場密會。

眾人喺黎宅密會兩小時，直至晚上8時45分，林卓廷等4人一齊坐七人車離開。今次4人目的地一樣，一同於旺角警署外落車，除咗吳文遠步行離開，林卓廷等3人就一同落港鐵太子站離開。

話時話，2019年即將結束，港人受反修例風波折騰咗半年，已經係遍體鱗傷，漢奸黎今晚又再搵泛民主要政黨白鴿黨、工黨同社民連代表齊集密會，究竟有乜不可告人嘅盤算，相信時間可以證明一切！