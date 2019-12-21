政Whats噏：政府邀請到禮賓府茶敍　區議員唔吼林鄭

上月區議會選舉建制派大敗，潰不成軍，大部分現任區議員都角逐連任失敗，部分建制派更歸咎於政府止暴制亂無能、施政失敗，拖累建制派選情。特首林鄭月娥今日(21日)邀請一眾喺區選中落選嘅建制派區議員到禮賓府茶敍，事後一眾區議員都話，得一小時嘅見面時間真係冇咩用，同Happy Hour(歡樂時光)冇咩分別，見完好似冇見咁，甚至有人話今次最大得着係可以去禮賓府參觀，真係寧願食三文魚、飲可樂，都費事理林鄭喇。

今日林鄭月娥就喺禮賓府同一眾落選嘅建制派區議員茶敍，聞說政府邀請咗近300人，但就只得約100人出席，南區區議員陳家珮(Judy)、深水埗區議員陳穎欣(Joephy)同李梓敬(Dominic)都有畀面出席。不過Joephy同Dominic茶敍後就喺禮賓府門外拍咗段短片，Joephy就喺片中提到出席今次茶敍嘅人少，同林鄭見完面都冇咩感受可言，認為話就話會面「深談」，但絕對唔係「談心」，仲反問同林鄭講得嗰3分鐘，算咩深談喎，只係大家問候吓。

Dominic亦都笑言成件事比佢想像中更加「冇嘢」，因為5分鐘客套開場白後都冇機會討論政策。而佢最開心就係有自助餐食，佢仲好似飲食節目咁，介紹有三文魚、可樂等，佢自己就飲咗兩罐可樂，都叫做圍番車費咁話，真係搞笑。雖然係咁，但Dominic都有把握機會同林鄭反映市民希望盡快止暴制亂嘅心願，亦都有提及財政預算案嘅期望。佢又話，今次可一次過見晒咁多位司局長，但似乎都冇咩特別成效，仲講笑話可能知冇乜區議員會到，所以要一班司局長嚟撐場。

而Judy就形容茶敍好似Farewell(歡送會)咁，覺得好無奈，坦言對茶敍冇特別大期望，見面亦冇咩實質目的，都係當大家區議會同事聚一聚。佢又話，林鄭雖然話區選係一場艱難嘅選舉，但就唔係好覺佢有為建制派大敗而向大家致歉，又認為呢啲交流會係嚟得太遲。

正如幾名區議員所言，林鄭依家先約見建制派區議員真係無謂，連班區議員都話見完好似冇見咁，政府擺明就係做騷，都唔怪得人哋都費事睬你喇。