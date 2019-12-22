東方日報A1：冬季流感快爆發　政府防疫慢九拍

不少市民趁聖誕元旦假期外遊，熱門旅遊點包括日本、英國及加拿大等地已踏入冬季流感季節，今年聖誕假期最多市民踏足的日本，在一周近三萬人感染流感，比去年同期爆發六倍。市民若不幸在日、英等地感染流感返港才病發，將會提早引爆本港的流感高峰期，但港府並沒有及早預警及準備應對。傳染病專家認為當局需要成立常設的督導委員會應對流感及推動接種疫苗，本港最快於聖誕節後至下月初踏入冬季流感高峰期，不能等待「殺到埋身」才迎抗。有議員直斥，政府「應該要做嘅嘢都冇做」，批評政府在防範流感爆發上未有盡責。

港人熱愛旅遊，但今年聖誕假期外遊或需多加提防感染流感。衞生防護中心只是早前提及，美國、加拿大及日本的流感活躍程度持續上升，講述日本的流感爆發情況，並沒有提出任何忠告建議。

中大公共衞生及基層醫療學院副院長黃至生估計，踏入冬季流感高峰期，嚴重流感個案有機會大增，除了因港人在外地感染後回港外，相信爆發風險與個人抵抗力及接種疫苗亦有關，他提醒市民外遊前最好先接種流感針，加強個人保護。他續指，目前疫苗資助的覆蓋範圍有限，政府在強化疫苗接種資助計劃方面仍有優化空間。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，因近日本港氣溫及濕度反覆，料最快於聖誕節後或下月初踏入冬季流感高峰期，但現時五十至六十四歲長者接種流感疫苗率仍僅得百分之七，直言數字「太低」，強調流感引發的腦病變目前無特效藥可治，而接種疫苗是最有效的預防感染流感引致嚴重併發症的方法，呼籲市民盡快接種流感疫苗。他又建議，政府應成立常設的督導委員會，由官員、學校代表、病人代表及市民等組成，了解長者接種疫苗的困難，以及市民對疫苗的誤解，尋求解決方法推高接種率去預防流感。

近日氣溫轉涼，內科住院病床長期爆滿。醫院管理局公布，上周五（20日）公立醫院急症室整體有五千七百六十五人次求診，其中一千零二十人次經急症室入內科，內科住院病床整體佔用率達百分之一百一十，明愛醫院佔用率最高達一百分之一百廿六，伊利沙伯和將軍澳醫院的佔用率為百分之一百一十七。

立法會議員郭家麒指，五十至六十四歲人士接種率低已反映政府在教育及宣傳接種流感疫苗上有不足，直斥政府早在上月已應向市民推廣接種流感疫苗，惟政府「應該要做嘅嘢都冇做」，批評政府在預防流感爆發上未有盡責。他又指，政府雖然有為五十歲以上人士推出季節性流感疫苗接種計劃，但因政府診所集中照顧六十五歲或以上人士以及長期病患者，其他人士前往政府診所打針時，或會遇上「無針」的情況。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀亦指，雖然政府早於夏天時已成立工作小組應對流感，但她批評小組推出的措施屬「老生常談」、「成效差過預期」。她又指，市民對接種流感疫苗意識不足，因身體在打針後需時產生抗體，但大眾每每需待有流感死亡個案，即已進入流感高峰期才開始接種疫苗，預防效果有限，認為政府應在宣傳疫苗接種上持之以恒，而非待臨近流感高峰期才宣傳流感疫苗。

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