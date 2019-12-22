我有正能量：「織」出暖家　長者手工藝編織生命故事

藝術的核心是表達，每一件藝術品都是作者費煞心思、獨一無二的創作，具有作者本人的特色。日前有頤養院舍舉辦活動，以「家」為題，展出在院舍居住的長者親手製作的手工藝品，藉作品訴說他們的生命故事，重溫昔日光輝。

「我行過幾十年船㗎！」94歲的方堅平伯伯來自內地福建，小學六年級後便到居所附近的地盤工作，練出一身水泥和木工的好本領。他自18歲便開始行船，曾在船上擔任髹漆和舵手的工作，並到過台灣、泰國及巴拿馬等地，自言半生在海上漂泊。方伯伯後來為照顧家人，才毅然放棄海員的工作，在香港定居。他的作品也有着航海和木工等元素，正方型的編織品以和帆船一樣的白色作底色，並加上油掃吊飾，營造出航海的感覺。方伯伯希望結束展覽後，作品能夠放老人院的大堂外，供其他人參觀。

「間房入面3個櫃，全部都係由我爸爸自己親手整。」方伯伯的女兒方小姐坦言家中4兄弟姊妹均是父母胼手胝足養大。在她眼中，父親是典型的好爸爸，盡責非常，家中大小傢俬大多出自父親手中。作品中的油掃吊飾更令她回想起，父親總會將不同大小的油掃放在天拿水中仔細擦拭的情景。她慶幸自己繼承父親細心、有耐性的特質，並感謝父母的付出，「雖然我哋唔係好有錢，但爸爸媽媽總會將最好嘅嘢畀晒我哋。」

「我真係估唔到最後會咁靚，鑲起咗就再靚啲啊！」黃慕欣看着自己編織的作品很是滿意，年屆95歲的她在香港土身土長，在頤養院已居住近30年。她的作品同樣有在是次展覽中展出，作品以紅、黃、白、綠4色作為主調，中間配上黑色的八分音符。黃婆婆表示作品蘊含兩重意思，除了因為她熱愛音樂外，更代表她對信仰的熱愛。她希望在展覽結束後，將作品送到其他老人院，將祝福散播出去。

公眾藝術展覽「『織』時行樂—夢想編織『家』」由香港華人基督教聯會廣蔭頤養院舉辦，展出居住在院舍的長者製作的木工和編織品，並加入嶄新的「擴增實境」科技，讓觀眾可以透過智能手機看到長者口述的故事。活動合辦機構破格空間的創辦人陳郁表示，指導長者創作時，會參考他們的背景，並在作品中加入相關元素。陳指，展覽以「家」為題，並選址在院舍中舉行，希望能夠藉此改變公眾對院舍的印象。他又感恩指導過程中有長者和他分享紡織的技巧和水手結的編法，令他獲益良多。

「織時行樂」和「即時行樂」同音，負責籌組活動的註冊職業治療師黃智恆希望長者能夠活在當下，感受創作的喜悅。黃指院舍內很多長者年輕時都曾經從事過紡紗和刺繡等工作，望透過活動讓長者從自己擅長的事中找回成就感。

該計劃由「滙豐香港社區夥伴計劃2019」贊助，於今年9月開始至明年8月舉行。黃表示是次展覽是階段性的總結，未來更計劃延續是次主題，並舉辦木工工作坊。

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