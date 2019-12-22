探射燈：重建賠償不足　居民難原區置業

林博指，收購重建雖可改善私家街環境，惟有居民反映難在同區重置相若單位。

土瓜灣的私家街「環字八街」被剔出收回計劃，近年終獲市建局收購重建，部分無人管理的街道獲一併納入重建地盤，是改善私家街的一個出路。然而，有地區人士反映，同區舊樓的居民早前獲得收購賠償後，仍不足以原區重置物業，對脫離社區深感不捨。

根據市建局資料，環興街、環發街、環樂街及環達街為「庇利街／榮光街發展項目」一部分，2017年向業主提出收購建議，當時建議呎價為實用面積每平方呎逾1.5萬港元，目前共收回831個物業，約佔95%業權。

九龍城區區議員林博指，「環字八街」獲得收購是好事，既能改善舊區環境，亦可讓社區重建打造，冀落成後有如灣仔囍帖街般成為區內新景點。雖然收購價每平方呎逾1.5萬港元，惟綜觀同區7年樓齡的住宅，平均呎價接近2萬港元水平，如「環字八街」內重建後的新樓平均呎價逾2萬港元，以細單位為主，居民難以購置面積及地點相若的單位。林又指，早前有獲收購賠償的居民反映，獲補償的金錢只能遠赴元朗置業，對於被迫遷離居住數十年的舊社區，除了依依不捨外，生活上十分不習慣，希望居民能夠原區置業。

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