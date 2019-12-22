探射燈：業主悉心管理　街道助凝聚社區

私家街可提升作公共空間，西區的常豐里設有色彩繽紛的欄杆及圓木椅供市民欣賞及使用。

私家街的業權由私人業主持有，雖然部分街道衍生環境問題，但亦有管理人開放街道予社區團體美化空間甚至舉行活動。同屬最後9條私家街之一的西區常豐里，有着色彩繽紛的欄杆及富特色的特製座椅。有關注公共空間的團體指，私家街若得業主同意，在美化及舉行活動上較公家街富彈性，有助凝聚社區。

連接西營盤第二街及第三街的常豐里，驟眼看與一般街道無異，惟分隔街道的欄杆被髹上七彩顏色，掛有小型盆栽，中間電燈柱的底部，設有一張圍繞燈柱而建的圓形木椅，予人耳目一新的感覺。

拓展公共空間公共關係總監黃佳能指，私家街要視乎地契條款及擁有人是否願意開放予公眾，才可決定其公共用途，若擁有人同意開放，舉行活動的彈性較公家街更大，過往亦有團體在常豐里及土瓜灣鴻福街舉行過公共活動，吸引街坊參與，其中前者更獲業主同意美化街道，收到不俗回響。

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