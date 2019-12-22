探射燈：政府回購唔成功　私家街鼠患嚴重

推行逾30年的私家街道收回計劃 ，隨着最後9條街將被剔出名單而曲終人散。

政府80年代實施的私家街道收回計劃，最後9條街道將從名單中剔除，東網巡視多條私家街後發現，部分地點環境衞生惡劣，港島西區有歷史建築圍封逾10年後引發鼠患；有橫巷污水橫流，到處是鼠餌；九龍區的私家街亦成「老鼠樂園」。即使早前被收購重建的私家街亦現重建真空期，違泊及僭建問題重重。地區人士建議政府協調私人管理，在收購重建時盡量納入私家街作全盤發展，避免出現「遺孤」。

位於堅尼地城的太白臺，是回收名單中最後9條的私家街之一。該處樓梯欄杆嚴重銹蝕，兩旁掛滿手推車及盆栽，地上有不少煙頭及垃圾，平台街道則是大大小小的盆栽。居於上址數十年的文太指，1997年以前政府會派人來掃街，現時卻沒有，主要靠居民自發清潔，位於路段中央位置的古蹟圍封逾10年，無人打理導致衞生環境變差，偶然現鼠蹤。

文太提及的古蹟是香港道德會福慶堂，有逾90年歷史，被評為二級歷史建築物，過往用作擺放長生祿位及磁相堂，已於2006年遷往屯門，惟該建築物呈中空狀態，多處雜草叢生，大門被鐵板圍封，門前張貼提防鼠患的告示，衞生環境欠佳。

西營盤的德星里亦在回收名單上，惟該處實際已和爹核里融為一體，冷巷中滿布鼠餌及捕鼠器，污水自暗角流出，亦有數捆竹子及手推車等雜物堆積；毗連孫中山紀念館的衞城里，部分路面明顯破損而未有修補，斜路旁的污水渠未設有上蓋，渠道上掛有鼠餌。至於九龍區的蒲崗里，有一部分屬私家街，業主設有鐵閘區分地段，惟門前卻堆有大批垃圾及掛有鼠餌，疑出現鼠蹤。

私家街道收回計劃涵蓋166條私家街，至今收回及修葺70條，剔除87條，餘下的9條分別位於中西區及黃大仙區，近年一直處於評估狀態。民政事務總署發言人證實，最後9條街可能涉及賠償問題，稍後亦正式從計劃中剔除，已被剔除的私家街道不會重新納入收回計劃，意味推行逾30年的計劃正式畫上句號。

被剔除的私家街，政府可以名正言順不理，惟被市建局收購並計劃重建的土瓜灣「環字八街」部分私家街，卻出現「重建真空期」。其中環興街泊滿車輛，有車輛行車證已過期，車身塵封，亦有僭建物被破壞，內裏是布滿髒物的爛馬桶，地上亦有不少垃圾。對開未獲收購的環福街，則擺滿建築廢料及雜物，堆積多時未有人處理。

九龍城區區議員林博指，環福街屬鼠患集中地，經常有老鼠出沒，卻因屬私家街無人理會，建議日後收購重建工作中，盡量將私家街納入重建地盤，避免出現「遺孤」。

市建局發言人指，政府根據《收回土地條例》收回土瓜灣6個市區重建項目的土地，當中包括KC-009項目（包括環興街及環樂街等），該局以政府代理人身份，為項目範圍內的物業及內街提供保安及清潔服務，預計2021年進行清場後可開展工程。

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