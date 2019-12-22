網民熱話：85折Call的士惹爭議　乘客要求仲有呢啲？

Call車服務日漸普及，為提升服務質素，部分Call車手機應用程式歡迎乘客提出乘車要求。但近日有的士司機反映，有乘客除了要求以85折乘車外，更提出多個要求，十分無理。事件引起網民熱議，有職業司機認為乘客要求苛刻，司機不應接單，但亦有網民認為部分要求合理。

從網民Si Er Ling在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載的照片所見，有客人Call車從火炭出發到機場，並提出6項要求。乘客要求的士必須途經尖山隧道，車速不要太快，而司機「不吸煙」並保持車廂「無煙味」，車廂內亦不可有超過兩部電話。另外，客人更要求車費要打「85折」。貼文司機留言指，「又要折，又咁多要求 」，甚至建議客人「請私人司機啦」。

根據現行法例，的士司機需按錶收費，不得以較低車資招攬乘客。有網民認為客人「要求多多」，反問「又唔見你話畀多倍車費」。亦有網民建議司機「唔好接」、「要有自己尊嚴」。另外，有網民認為乘客部分要求合理，「試過坐真係有點驚，最誇張有次五部電話喺車頭，個司機仲要開百幾。」

網民有話說：

Justin So： 85要求見仁見智

Andy Tsang： 加錢乜都得

Chun Ting Kam： 叫佢坐巴士啦

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