中環街市行人通道平安夜關閉　復修後優化公廁設施

中環街市2樓的24小時行人通道出入口已張貼告示和路線圖。

被列為三級歷史建築的中環街市正進行活化工程。負責的市建局表示，現時街市2樓連接半山行人扶手電梯至恒生銀行總行的24小時行人通道將於平安夜當日(24日)關閉，預計7至8個月後再開放，期間市民可改行臨時通道。

市建局行政總監韋志成今日(22日)發表網誌，指中環街市2樓連接半山行人扶手電梯及恒生銀行總行的24小時行人通道需進行復修工程，故通道需暫時停用，該局已應用三維電腦模型來模擬通道的施工計劃，提升工程效率，預計工程需時7至8個月完成，並於明年第三季重開通道。至於通道封閉期間，該局在同層設置臨時通道，通道兩邊出入口和沿途會有充足照明和路線指示，方便市民了解改道詳情並減少影響。

韋志成又指，新通道開放後會增設1個公廁，同樣24小時開放，屆時該街市位於德輔道中的公廁會關閉。他稱該局進行活化工程時會提升街市內的公廁設計及管理，期間會參考日本的經驗，在外在條件許可的情況下，將街市內廁所盡量達到日本的公廁設計標準，優化公廁的輪候時間、設施便利程度、衞生環境及管理。

在優化公廁設計方面，街市大樓內各層男女公廁的廁格總數，將較香港的標準增約30%，及增加女廁數目，令輪候時間不多於2.5分鐘；街市每層公廁及通道均採用無障礙設計，擴闊每格面積，及設有無分性別的中性公廁和嬰兒護理室。新公廁將安裝門鎖感應器及入口裝資訊顯示屏顯示空廁數目，此等資訊會傳送到物業管理中央系統，以便調整清潔頻率。