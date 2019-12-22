示威不斷　紅的司機生意大減︰迪士尼大佛0遊客

你有無試過因為政見不合而Quit Group？

「以前夜晚成街都係的士，依家冇嘢做，司機收晒工去打牌。」

張正皓(白告)，4年來駕着「紅跑」穿梭於黑夜城市中。反修例風波由初夏走至寒冬，餘波未了，每人的生活或多或少均受影響。白告坐在駕駛座上，有些轉變看得格外明顯。

「好多客一上車，就係問生意有冇差到。」白告的生意減少，因為外出消遣的人都減少了。以往的深夜，的士司機不愁無工開，蘭桂芳人流如鯽、戲院午夜場爆滿散場…如今卻一片冷清。聽到大嶼山的士行家說迪士尼樂園、天壇大佛也接近零遊客時，他慨嘆道︰「唔好話經濟受損，香港人邊有心情玩。」

的士車廂濃縮了社會，各行各業的乘客均向白告吐苦水。保險經紀說客人少了，因為內地人不敢來港；核數師發現客人公司的業績下跌；公幹的人下班後不會四處閒逛，神色衝衝跳上的士回酒店。每一番話，都是經濟受損的印證。

政治離不開生活，因政見不合引起的拗撬是的士行家WhatsApp群組內的日常。但白告笑言從未有人Quit Group(退出群組)，因為要交流「搵食」行情。的士司機面對的現實，白告直言只能靠轉型改變，但對老司機來說，可是首當其衝。