政Whats噏：鄭若驊空談法治如縱容　被轟冇止暴行動屬失職

律政司司長鄭若驊今日(22日)發表最新網誌，當中提到在過去幾個月，暴力及破壞行為不斷出現，嚴重衝擊香港法治，又提到所謂「違法達義」或「公民抗命」，其實都係法律上不容許，希望公眾切勿以身試法。社會各界就批評鄭得個講字、空談法治，並冇實質行動止暴制亂，仲話唔該鄭咪再縱容暴徒︰「唔好得個講字，做多啲嘢啦！」咪再搞到市民連聖誕節都唔敢行街咁話。

鄭若驊喺網誌提到，終審法院在處理一宗非法集結的案件時，於判詞指出當非法集結涉及暴力，即使涉及相對較低程度暴力，亦不會被容忍，未來亦可能合理地招致即時監禁刑罰，以及以行使憲法權利或公民抗命之名來為違法行為求情，所給予比重將會好少，因為被定罪必然係指罪犯已逾越合法行使其憲法權利，與被制裁和限制嘅非法活動之間嘅界線。

鄭續指，有人提到可以刻意作出一啲違法行為來達成佢哋嘅目的，會令市民錯誤理解正確法治精神，而近月大規模嘅違法及暴力行為，亦必定影響到市民對香港法治嘅觀感，又話律政司會從不同渠道向社會大眾推廣及宣揚正確法治觀念，同時希望公眾可以理性和客觀地分析現時社會狀況，表達意見時保持一個開明和不偏頗態度。

「廿三萬監察」發言人王國興直言，依家政府未能止暴制亂就正正係因為律政司檢控不力，喺反修例暴力示威中，被捕嘅有6000人，被告嘅只有近千人，質疑都唔知拖到幾時，令犯法嘅人誤以為犯法都冇乜嘢後果。王又批評，鄭若驊並冇以實際行動回應暴亂，仲叫成日都做「鍵盤戰士」嘅鄭「唔好得個講字，做多啲嘢啦！」否則就等於縱容班暴徒咁話。

理工大學香港專上學院講師陳偉強認為，過去近半年修例風波可見社會法治觀念不強，追溯至2014年佔中時，發起人提到違法達義相信已深入年青人嘅心，但由當年至今亦不覺律政司做過任何針對違法達義行動，亦屬失職。

陳續指，律政司要加強推廣及宣揚法治觀念之外，喺呢場風波中，亦可見律政司檢控工作緩慢，根據早前公布的數字，所有被捕人士當中，就只有兩成人被檢控，可見律政司檢控工作不完善，就算已上庭嘅人士，可能很容易就「打得甩」，因此政府應審慎考慮及建議如何透過法律止暴制亂，而非如《禁止蒙面規例》被法庭拒絕批出暫緩執行令，等同失效，欠阻嚇作用。