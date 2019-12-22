工展會商戶生意回升　本地客豪花萬元掃貨

一年一度的工展會開始至今日(22日)已近兩個星期，不少商戶反映受惠於社會風氣漸趨平靜，以及本地的消費力開始回復，今年的生意額與往年相差無幾，甚至有店家錄得營業額的升幅。而市民普遍在工展會中消費約1000港元，以小食、海味及藥類為主，更有女士從屯門特意到工展會大掃過萬港元商品。

專賣廚具和夾萬的恆偉國際貿易公司總監張銘聰表示，今年的銷售比預期中好，雖然銷售比往年減少逾10%。張指顧客的購物態度比往年小心，但由於租金較便宜，參展的成本比往年低，加上社會開始平靜，有望「賺得多過上年」。專賣保健茶的妙健茶國際有限公司董事高品婷表示，雖然今年的人流明顯較往年少，但銷量其實與往年相若，她表示客人以本地客為主，所以生意比預期中好。

賴先生在場內拖着兩部手推車，等待正在「掃貨」的母親，他表示主要是購買零食給家中的小朋友，今日約花費1000港元，他指近日社會平靜了不少，購物亦放心了許多，加上內地客較少，「行得舒服咗好多」。另一名與父母特意由內地到香港「辦年貨」的許小姐表示，今日買了麵、餅和魚皮等，同樣打算在場內花費1000港元左右，他們昨日(21日)到香港，過夜後會在今天離開，她表示沒有特別擔心安全問題。

杜小姐與友人從屯門到維園掃貨，她們的「戰利品」有3個行李箱、10數個環保袋和數個膠袋，她直言買了過萬港元貨品：「買得好開心呀！」她買了瑤柱、冬菇、小食和藥品等，她指上星期較多人，這個周日反而人流少了：「少咗人買嘢舒服啲、方便啲、快捷啲仲爽快啲㖭！」