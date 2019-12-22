台版陳同佳尖沙咀劫案　陸委會籲港府提供事證

台灣一名林姓男子涉嫌於香港尖沙咀劫走近百萬港元的名錶逃回台灣後落網，並於早前被台中地檢署聲請羈押獲准。有指中檢已透過法務部向港方提起司法互助請求，惟港府上周六（21日）稱此事無法可依，僅接受林男赴港投案。陸委會周日（22日）表示，不會任由重大刑案疑犯在沒有司法合作的情況下，以「自由行」的方式投案。

陸委會指出，林男落網後，台方向港府提出司法互助請求，但港方以「沒有法律可以與台灣當局進行司法互助和移交逃犯事宜」回應。香港警方亦將案件列為搶劫案並根據香港法律處理，港方隨時接受疑犯赴港投案。陸委會表示目前已收到台法務部申請司法互助的函文，會配合主管部門需求，盡速由駐港機構循序向港府提出。

陸委會又指，林男除涉及香港搶劫案外，還涉及其他跨國強盜罪，台檢方已聲請羈押獲准，並積極偵辦中，呼籲港府依照台方請求，提供相關事證釐清案情。另陸委會強調，陳同佳案已因港府消極作為，至今尚未受到應有法律制裁，盼港府勿讓民眾失望，讓人懷疑其做法是否令香港成為犯罪天堂。