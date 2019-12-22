冬至公院求診人流稍減　膿瘡病人：等唔切聽日睇

近日天氣多變，公立醫院內科住院病床長期爆滿。醫院管理局公布，昨日(21日)公院內科住院病床整體佔用率達107%，當中伊利沙伯醫院病床佔用率最高，達119%。記者今午(22日)前往該院急症室視察，現場人流稀疏，約有20名病人及其家屬等待求診。醫院顯示屏指截至下午2時15分，病人在過去數小時候診時間最長逾一小時。

逾50歲的姚女士因血壓高入急症室求醫，她指今日輪候頗快，完成登記後可立即入分流站量血壓，她其後用兩小時等待第二次量血壓，有結果後再決定是否需留院觀察。

逾50歲的張先生表示，他因肛門附近長有膿瘡求醫，花1小時在急症室後獲安排到分流站，其後獲告知須住院動手術，惟等待逾一小時仍未被安排上病房。他指今日人流較少，候診時間較快，相信因今天「冬至」做節有關，並指：「我等唔到咋，唔係我都聽日先嚟睇(醫生)。」

22歲的劉先生指，其婆婆因注射流感疫苗後產生不良反應，今早在家中暈倒，故召喚救護車送院。他表示今天等候了約10幾分鐘已獲安排到分流站，5分鐘後已獲安排入觀察室由醫生診症，形容今天輪候過程非常快，「之前試過要等成4個鐘㗎」。

記者今午亦到昨日最多人求診的新界東公院威爾斯親王醫院觀察，急症室大堂有50多人等候。劉婆婆陪伴70歲的妹妹來，就感冒求醫。她指已候了超過4小時，「公立醫院一般都要等咁耐」，又指如果太多人的話會選擇到私家醫生求醫，免得耽誤病情。