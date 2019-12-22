90%棕櫚硬脂逾1年未分解　海洋生物生育率大減

前年8月珠江口有貨船相撞洩漏大量「棕櫚硬脂」，當中有約200噸「棕櫚硬脂」飄入香港西南面海域，污染海洋生態。香港大學進行全球首項相關研究發現，「棕櫚硬脂」在水中分解十分緩慢，即使過了1年仍有近90%未能分解，並會大大減低部分海洋生物的生育率，相關研究已於國際期刊《環境科學及技術》上發表。

「棕櫚硬脂」洩漏事件發生前，國際科學文獻並無記載任何關於「棕櫚硬脂」的生態毒理研究資料和數據，導致當時香港科學家和環保專家未能就事件作科學化生態風險評估。事故後，港大生物科學學院及太古海洋科學研究所教授梁美儀及其團隊，就「棕櫚硬脂」對海洋生物和生態的影響進行了18個月研究，並到洪聖爺灣、深水灣、淺水灣、舂坎角、大潭外灣及大潭內灣等地，監察岩岸潮間帶生物、海水和沙泥中脂肪酸的濃度。

研究結果發現，在事故發生後約一星期，各種海螺類的軟組織、海水及海沙的樣本中均錄得高濃度的脂肪酸，特別是與「棕櫚硬脂」成份脗合的「C16:0脂肪酸」。由於事故後有大批市民自發到海灘清理被沖上岸的「棕櫚硬脂」，加上政府部門亦介入清理，研究發現在事故發生後4個月，海水和海沙的脂肪酸濃度已回落至自然水平，但海螺體內含有的脂肪酸濃度仍然偏高，相信因為其習慣過冬前增加攝取食物來儲存能量所導致。

研究又發現，「棕櫚硬脂」在水中的分解速度非常緩慢，即使在海水中擺放一年，接近90%的「棕櫚硬脂」仍未能分解；而「棕櫚硬脂」對浮游動植物的負面影響最為嚴重，不但會抑制微生藻類生長，亦能引致浮游的橈腳類動物、輪蟲及豐年蝦死亡。研究又指，海水青鱂魚及底棲的橈腳類動物對「棕櫚硬脂」的耐受性較高，但「棕櫚硬脂」能導致底棲的橈腳類動物生育率大大減低。

研究團隊綜合所得數據，並就事故進行科學化的生態風險評估，發現在事故初期「棕櫚硬脂」的生態風險甚高，所有6個研究地點的系數均高於1，代表屬於高生態風險，而事故發生4個月後，相關生態風險才回落至較安全水平，其中4個研究地點的系數皆低於1，其餘兩個研究地點的風險系數則低於2。