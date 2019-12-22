「無創產前檢查之父」盧煜明　三度獲頂尖科學家殊榮

盧煜明指會將更多的科研成果轉化至臨床應用，以推動人類社會進步。(中大提供)

有「無創產前檢查之父」之稱的中文大學醫學院副院長(研究)盧煜明，再度獲世界權威科學期刊《自然生物科技》，選為「2018年全球20位頂尖轉化研究科學家」，這是他連續第3年獲此殊榮。盧在胎兒診斷技術研究上再下一城，將更多DNA測序技術應用至產前檢測及癌症檢測。盧發表得獎感言時指，會將更多的科研成果轉化至臨床應用，以推動人類社會進步。

除了盧煜明，中大醫學院副院長(發展)趙慧君亦同樣獲選「2018年全球20位頂尖轉化研究科學家」，是名單上僅有的兩名來自香港的學者，他們憑藉癌症及胎兒診斷範疇的技術獲得殊榮。相關的癌症檢測技術能非入侵性地找出癌症基因組中多種類型的改變，有望可於患病初期確診。

至於胎兒診斷技術方面，盧及趙基於「DNA甲基化」而建立的新型產前診斷標誌物，有助追蹤DNA分子的來源，藉以分辨該DNA分子是來自母體抑或胎兒。盧表示，無創產前檢查經已常規化，他們期望利用血漿檢測癌症的技術將來也能在醫療機構中普及。

盧煜明現為中大李嘉誠健康科學研究所所長、中大醫學院副院長(研究)及化學病理學系系主任，他有「無創產前檢查之父」之稱，研發了唐氏綜合症的無創檢驗方法，成功以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，從科研層面應用至臨床診斷，是醫學界的重大突破，已被全球90多個國家廣泛採用，惠及數以百萬計的孕婦。