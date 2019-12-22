涉盜用顧客信用卡掃貨涉款24萬　食肆職員與2女被捕

警方於上月1日接獲一名姓施(22歲)男子報案，指曾在西貢一餐廳用信用卡付款，及後發現其信用卡遭盜用，他檢查後發現其手持的信用卡不屬於自己。另一方面，其手持信用卡的卡主亦報案，指在尖沙咀一間「樓上吧」消費後，信用卡遭盜用。

西區警區刑事調查隊接手，經初步調查後，鎖定一名曾在涉事餐廳及酒吧當兼職的姓羅(19歲)男子，於昨晨(21日)約7時掩至牛頭角彩德邨一單位，以涉嫌以欺騙手段取得財產、盜竊和管有他人身份證拘捕羅，在單位內檢獲4張屬於他人的信用卡及一張屬於他人的身份證、一批懷疑與案有關的名貴衣物和一部手提電腦。

同一時間，探員掩至香港仔鴨脷洲邨一單位拘捕一名姓何(18歲)女子，在單位內檢獲一個名貴手袋。至今午(22日)一時許，探員又到黃大仙彩虹道242號一單位拘捕一名姓許(18歲)女子，在屋內檢獲一部手提電話，兩女同涉嫌處理贓物被捕。

案件由西區警區重案組接手，初步相信男疑犯與另外6宗於本年8月至12月發生的同類型案件有關。該7名受害人均曾在男疑犯工作過的餐廳及酒吧消費，共損失約24萬元。據知，有人報稱街上拾到一張信用卡，經朋友「教路」後利用該信用卡掃貨，直至信用卡被報失失效後，趁顧客用信用卡「埋單」時偷龍轉鳳，將已失效的信用卡交予顧客，他用新「到手」的信用卡再掃貨。

據了解，男疑犯與2名女疑犯為朋友關係，3人利用他人的信用卡一同去購物。有人亦相信醒目，為免被太早揭發，多會到便利店或個人用品連鎖店等購物，進行低額消費並「拍卡」付款。另亦會買一些名貴手袋、衣物及電腦等，由於有部分受害人疑未有理會發卡銀行所發出的短訊，故未有及時揭發事件。

警方指，損失最大的單一案件涉款逾9萬元，共進行197次交易，正調查男疑犯是否涉及其他同類型的案件。據知，3名疑犯均報稱學生，正被扣留調查，案件交由重案組跟進。

警方呼籲市民使用信用卡時，應小心觀察整個交易過程。交易完成後，必須核實賣方是否退回原有的信用卡，並將信用卡放在安全的地方，以防被人偷去。警方提醒市民如手提電話無故收到信用卡一次性驗證密碼而又不清楚交易詳情，應立即聯絡有關的發卡銀行查明原因，以防信用卡被人盜用。