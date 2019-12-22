逾千人到大棠排隊賞楓打卡　市民：紅葉未算太紅

又到一年一度的紅葉打卡潮，元朗大棠山道大欖郊野公園的紅葉指數已由「黃轉紅」，達到「B」級，雖仍未踏入「A」級的極紅水平，但今日(22日)上山賞楓的人潮已絡繹不絕，粗略估計已達過千人次，警方在山腳封路並實施人流管制。楓香林一向是最受歡迎的打卡勝地，不過目前只有幾棵楓香樹轉紅，令排隊打卡人潮逼在一起，一度形成長長人龍。

東網記者現場所見，目前紅葉雖仍未至滿路一片紅海盛況，但大棠山上擠滿了賞楓人潮，現場遊人如鯽，不少人扶老攜幼及帶同寵物上山賞楓兼留倩影。天氣未算寒冷，氣溫宜人，部分少女悉心打扮，與紅彤彤的楓葉爭艷鬥麗。每年逢紅葉滿山盛放，大棠亦是外傭的好去處，不少外傭於公園內野餐，氣氛好不熱鬧。

市民吳小姐表示，與朋友專登帶同航拍機來影紅葉，但認為紅葉未算太紅，且較往年同期失色，只有幾棵有紅葉，其餘仍是黃色一片。不過她指未有失望，認為今日放假到山上賞楓後再與家人吃冬至飯十分溫馨。另一市民陳先生認為，現時紅葉「一啲都唔紅」，但因住在附近，不時都上山賞楓，希望過多幾日會有更多紅葉盛放。

由於正值賞楓期，本月初至明年1月12日逢周六、日和公眾假期，運輸署在元朗大棠山道和僑興路交界以東約475米處起至大棠山道停車場，實施交通管制措施。除了恒常的港鐵巴士K66號或紅色小巴可到達大棠，九巴亦將於本月25、26、29日，及明年元旦日安排特別巴士路線68R來往元朗形點交通交匯處至大棠山道。