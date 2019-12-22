修例風波：屢成示威者目標　過去半年至少7次損毀五星旗

今日中環集會期間，有示威者拆下大會堂的五星旗後棄於地上，旁邊遺下一個打火機。(鄭家俊攝)

團體今日(22日)於中環愛丁堡舉行的集會進行至下午約5時，有示威者將香港大會堂一面五星旗拆下，並掉到地上，多名防暴警員隨即到場並拾起遺落在地的五星旗，但惹來示威者不滿，並與防暴警員發生衝突。警方出動胡椒噴霧及揮動警棍，至少2人被防暴制服壓在地上，期間有人不斷從各方向警員投擲雜物及水樽，又多次襲擊警員及試圖救起被制服人士。及後大批防暴到場增援，舉起黑旗，驅散集會人士，更曾一度擎槍警告現場人士。

反修例風波持續超過半年，五星旗屢成示威者發洩及「襲擊」目標，曾發生過多宗損毀五星旗事件。今年8月初，示威者在短短3天內兩度把尖沙咀五支旗杆的五星旗拆下再拋落維港；同月，示威者把葵涌運動場的五星旗鋪在地上任人踐踏。此外，示威者亦曾拆去東涌、灣仔的五星旗燒毀，以及在沙田新城市廣場踐踏旗幟後，將旗拋進城門河。

反修例風波半年來五星旗至少7次被拆下：

7月1日 凌晨3時

有示威者在立法會示威區旗杆位置，扯下原本掛上的五星旗，改為升起黑色香港區旗。

8月3日

數名示威者拆下掛在海港城五支旗杆上的五星旗，並將扔落海。

8月5日

一批黑衣人到海港城五支旗杆，卸下五星旗並拋入海中。

8月25日

有示威者在荃葵青遊行起點葵涌運動場，降下正懸掛的五星旗，並拋在地上踩踏。

9月1日

示威者拆下位於東涌泳池外的五星旗並焚燒。

9月22日

多名黑衣人將沙田大會堂外懸掛的五星旗拆下踩踏、塗黑、丟進垃圾桶，其後拋落水池及城門河。

12月22日

中環集會期間，有人拆卸掛在香港大會堂的五星旗，並棄於地上。