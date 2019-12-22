冬至街市買餸人流稀　酒樓提早入座減一輪晚飯生意

傳統上「冬大過年」，不少市民都會趁冬至聚首一堂「做節」，在家做飯就需要到街市張羅食材。今早(22日)到九龍城街市買餸的人流不多，有豬肉檔檔主直言人流比平日還少，已較往年入少一半貨，冬至的銷情如此淡薄更屬首次，擔心生意額縮減。菜檔檔主莊先生亦提到有市民專注社運，無心情食飯，估計生意額將下跌一至兩成。雖然人流下趺，賣新鮮雞的玲姐則對銷情樂觀，認為冬至氣氛開心，相信市民會購買活雞應節。

有在市場買菜的主婦說已預訂盤菜做冬，害怕不足夠才到街市補購牛肉及墨魚滑、蝦滑「加料」，發現食材加了價，買齊所需也花上500至600港元，說做冬多點錢買菜亦不計較。另有主婦買好活雞、魚等食材做冬，也感到不少食材也加價一至兩成，為了一家同枱做冬食飯也只能多付一點。

至於酒樓冬至晚飯方面，餐飲管理協會會長楊位醒指出，近日社會局勢轉趨平靜，不少酒樓也能訂滿座，但就由以往的兩輪晚飯生意減少至一輪，提早半小時至6時前入座，避免晚間交通因騷亂而受阻。他續指，冬至及新年等屬飲食業旺季，故影響暫不顯著，相信新年後會出現結業潮。