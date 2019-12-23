黎智英刑恐東方記者案　第17度去信質詢律政司

壹傳媒黎智英前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案件證據確鑿、有片有相有人證，律政司拖足逾2年半仍未起訴黎智英。主事《逃犯條例》修訂及禁蒙面法的律政司司長鄭若驊，只懂在網誌空談止暴，檢控程序依然龜速，明顯是「講咗當做咗，用把口就以為執法」；民望一直「墊司底」的她，早前在英國倫敦公幹受傷，消失半月才回港交代，更被嘲諷「司長仆倒後，個腦有否清醒一點？」受害記者今日（23日）第17度去信律政司，要求律政司盡快交代「告定唔告」黎智英。各界亦促請鄭不要再廢話連篇，盡快交代事件，還受害人及東方公道。

黎智英涉刑恐東方男記者事發至今逾2年半，東方和受害記者先後16度去信律政司查詢案件進度，其中去年5月兩度去信均未獲回覆，於今年1月遭申訴專員公署調查確認違反須在14個工作天內作回覆的服務承諾。至今年8月發出的第14度去信，律政司第3度違反服務承諾，超出期限始作回應。惟律政司即使有回覆，每次均只廢話搪塞，甚至只調動段落敷衍了事，明顯完全無用心用腦答覆。

本港局勢持續緊張，港府及律政司司長鄭若驊民望近月屢創新低。近月內地官媒多番直指黎智英等人就是反修例風波中的示威「大台」，但律政司仍對其幕後勢力諸多忌憚，事實上，過往黎智英已獲多次放生，包括秘捐泛民黑金案不提控，參與違法佔中案亦未「落鑊」等。

法律面前理應人人平等，但事實卻是反中亂港傳媒屢受包庇，東方和受害記者作為納稅人，亦是監察政府的第四權，竟不獲法律保障，律政司一直敷衍了事，升斗市民情況恐更堪虞。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，鄭若驊既不檢控黎智英，在反修例事件中又碌碌無為，民望一直處於低谷，卻「賴死不走」；再加上其配偶潘樂陶屢涉官非，鄭亦難獨善其身，會被外界質疑「屋企嗰個都管唔掂，點管香港法治」。他認為，不檢控黎智英成為其司長生涯重大污點，如此執法不公，只會令民望跌至負值，「檢控效率又唔高，市民又唔支持佢，都應該請辭，退位讓賢，等香港有個新氣象。」

立法會議員葛珮帆指，黎智英涉刑恐東方男記者案證據確鑿，惟律政司仍然遲遲未提出檢控，情況不能接受。她批評，鄭若驊無論在檢控工作，還是今次修例工作上，態度龜縮，而其丈夫屢捲官非醜聞，難免予人瓜田李下之感。她指，特首應該因應司長的表現，考慮鄭若驊是否需要問責，以體現政府問責精神，「司長民望咁低，受到咁多市民質疑，特首認真要研究官員問責問題。」

黎智英涉刑恐東方男記者案在前年6月4日傍晚發生，黎在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全部被錄影，有相有片有人證。事件更令受害記者終日飽受身心及精神困擾，深感人身安全受威脅，出現心悸失眠等徵狀，需要接受精神科及心理醫生治療。

不過，事發至今超過2年半，唯一進展只是黎智英在警方要求下，於去年8月16日到港島總區重案組錄取口供。而黎當日傍晚返回其何文田寓所時顯得一臉落寞。據悉，警方已將黎的口供等案件資料再呈交律政司，尋求法律意見，諮詢是否落案起訴黎。