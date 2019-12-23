3蒙面賊配刀錘及假槍　闖銅鑼灣廣場劫60萬名錶　

銅鑼灣廣場一期地下一間錶行，昨(22日)日入夜時分遭3名分別持刀、錘及手槍賊人闖劫，賊人擸走一批名錶後徒步而逃，疑走得匆忙，作案時使用的武器及部分贓物遺在現場，警方正根據店員提供的資料，以及翻查現場及附近閉路電視片段追緝在逃賊人。

港島總區重案組第一隊陳永裕總督察交代案情時表示，警方於昨傍晚6時52分接獲報案，指3名穿深色衣着，戴鴨舌帽及蒙面賊人，其中2人持鐵錘，其餘1人持仿製手槍及利刀，闖至銅鑼灣廣場地下一間錶行，賊人先用鐵錘打爛玻璃窗櫥，擸走12隻，總值約60萬元名錶，得手後轉身往上址後門狂奔，並沿駱克道方向逃去。賊人手持的仿製手槍，於案中並無發射過，案中亦無人受傷。

陳續稱，警方於案發後經一番搜證，於上址一條後巷，檢獲3隻相信是賊人匆忙逃走時遺下的涉案手錶、2把鐵錘、1把利刀及一支仿製手槍；經檢視，證實槍內並無裝有鐵珠或膠彈，至於該槍屬何類型及能否發射，有待軍械鑑證科鑑定。陳又補充，至於是次犯案賊人，會否與近期多宗劫案有關連，或屬同一幫賊人所為，有待進一步調查。