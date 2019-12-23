修例風波：取消除夕煙花倒數　旅發局舉行大抽獎　頭獎送機票

在反修例風波下，旅遊發展局今年取消除夕煙花倒數，改為「加強版幻彩詠香江」，並首度舉行「除夕倒數大抽獎」，兩者開支約1000萬元，大抽獎將分為兩部分，首部分是2萬張100元超市現金券，抽獎時間為除夕倒數前；第二部分抽獎則在零時跨年後進行，包括經濟艙來回機票、酒店住宿、主題樂園套票及手機等。本港市民及在港遊客可憑身份證或護照號碼登入官網參加。

旅發局今年取消除夕煙花倒數，改為加強版幻彩詠香江，在大廈頂樓燃放煙火，會展則會維持設倒數鐘。為增添節日氣氛，旅發局更首辦「香港除夕倒數大抽獎」，讓大家在室內外都可參與。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興指，倒數大抽獎首部分開支約為2百萬元，為即抽即獎遊戲，在除夕晚上6時至11時半進行，市民及在港旅客只需登入網站登記，並進行簡單的配對小遊戲，便有機會贏取100元超市現金券，共有2萬份，會在不同時段按比例發放，每個登記帳號可無限次玩遊戲，直至贏到現金券為止，每人只有1次中獎機會。

第二部分為壓軸的除夕倒數大抽獎，獎品超過500份，總值超過2百萬元，包括100份酒店住宿連早餐套票、各150海洋公園或迪士尼門票連酒店住宿及早餐套票、100份酒店水療按摩服務，還有30部手機；頭獎為每人可獲得4套航空公司送出的來回經濟艙機票 ，其中2套由香港出發、2套予目的地出發的得獎者親友，限量10份。

洪說，希望中獎的港人去旅行時，能「帶回親友」來港旅遊。而已登記第一部分即抽即獎遊戲的人士，可憑系統給予的中獎編號，直接參與第二部分的大抽獎，毋須再次登記。得獎結果可瀏覽旅發局網站查閱。

旅發局總幹事程鼎一表示，考慮到安全問題，取消煙花倒數的決定無奈又突然，但旅發局不想市民失去除夕倒數活動，故在短短3星期內籌備出此「除夕倒數大抽獎」活動，希望透過網上倒數，在緊張的社會氣氛下，也能提供全民參與的倒數活動。是次活動旅發局共動用1000萬元，涉及網頁設計、技術支援、宣傳推廣及購買超市現金券等，以往煙花匯演的1400萬元相若。旅發局會加強技術支援，確保倒數抽獎活動能順利進行。