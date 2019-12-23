港府拒就尖沙咀劫案提供司法互助　台法務部表示遺憾

台灣一名林姓男子涉嫌在香港尖沙咀行劫，逃回台灣後落網。台方上周六（21日）提出司法互助要求，被港府以無法可依為由拒絕。台法務部周日（22日）深夜發聲明稱，從陳同佳案到此案，港府一再拒絕台港司法互助，無視受害者家屬權益，將導致司法正義無法伸張，實在令人遺憾。

聲明稱，台方積極辦理所有跨境司法互助請求，以打擊跨境犯罪、盡國際犯罪防制的責任，絕不以「沒有司法互助」等任何藉口或政治考慮推卸責任。在該宗劫案中，台方本於司法管轄權主動追查，而法院亦已將林某羈押，無釋放並讓他自行前往香港投案的理由。

聲明續指，面對這類跨境犯罪，台方尋求互相協助提供卷證是理所當然的事。香港在國際司法評價素有良譽，應以共同打擊跨境犯罪為前提提供協助，而非再以任何藉口讓罪犯逍遙法外。

周日傍晚，港府曾就台灣當局在明知香港沒有法律容許香港和台灣進行司法協助和移交逃犯的情況下，仍不斷以不負責任的言論詆毀香港，表示反對亦反感。港府稱港方在打擊罪惡的原則下已提供了制度下可提供的材料，敦促台灣當局不要再以政治凌駕法治，以陳同佳案及林姓疑犯劫案作為借口，消費法治，發表等同要求特區政府違反香港法律的言論。