東方日報A2：本港料損失逾6.6億元收入

反修例風波黑暴遺禍，聖誕入境旅客少十萬。上月底區議會選舉過後，再有多個旅遊熱點商場先後被破壞，玻璃及店舖遭「扑完再扑、爛完再爛」，嚇怕一眾中外旅客，即使普世歡騰的聖誕節，亦難以令訪港旅客回心轉意，上周六（21日）本港出入境人次只得約八十七萬，較去年同日減少百分之十五，當中入境人次按年下跌百分之廿二點五，只得約三十六萬。旅遊業界形容訪港旅客跌幅已「跌到落底」，情況非常嚴峻，不但聖誕節不會突然改善，因香港情況未見恢復正常，農曆新年亦料不會有起色，「旅客走咗唔會咁快返嚟！」

前日是聖誕長假的首日，根據入境事務處的數據顯示，本月廿一日有約八十七點四萬人次經香港各管制站出入境，較去年同日的一百零三萬下跌百分之十五，其中入境人次為三十五點九萬、出境人次為五十一點五萬，分別較去年同日減少百分之廿二點五及百分之九。根據旅遊發展局去年的訪港旅客數據顯示，每名過夜旅客平均消費額為六千六百一十四港元，如入境客少十萬人，即令本港損失逾六億六千萬元的收入。

如只計香港居民的出境人次，前日有三十八萬一千多人，多於去年約百分之五，惟若計算訪港旅客入境人數，則見顯著跌幅，同日入境香港的內地訪客只有十萬零六千四百四十八人，較去年同日的十六萬一千九百一十八人，減少超過百分之三十四，而其他訪港旅客亦只有二萬九千八百四十三人，較去年同日的五萬零四百零五人，減少接近百分之四十一。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦指破壞商場的行為直接影響旅客來港意欲，他們情願留在內地或轉到澳門，故入境人次跌幅逾兩成可以理解，崔形容訪港旅客已「跌到落底」，情況非常嚴峻。至於出境人次減少，他指外遊減少只是剛開始浮現，主要與經濟狀況惡化有關，打工仔擔心飯碗不保、收入大減，或影響出外旅遊意欲，雖然港人始終喜歡外出，聖誕及農曆新年出境跌幅不會太明顯，惟相信真正隱憂會在農曆新年後的淡季來臨。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡指，港人在聖誕和新年對旅遊產品需求的熾熱程度遠不及農曆新年，尤其今年聖誕和春節假期只相距一個月，加上中美貿易糾紛和反修例事件，整體團費比去年同期下跌約半成；報團人數方面，短線團比去年聖誕下降了約一成半、長線團下跌約一成。自去年底通車以來一直大受歡迎的高鐵團和港珠澳大橋團，仍有不少捧場客，但因整體市況逆轉，報團人數較去年同期下跌約兩成、團費下調約半成。

旅遊界立法會議員姚思榮指，香港本月相對之前較平靜，但仍不間斷有示威及破壞，情況仍待觀察，惟不容樂觀，在現時經濟環境及政治氣氛下，訪港旅客數字仍無明顯反彈。展望農曆新年，他指需視乎聖誕及元旦本港社會氣氛、有否進一步破壞及堵塞交通等問題，現時仍在觀望中，惟「暫時都係未睇好」，如現時起一直至元旦過後半個月，社會仍繼續平靜，則春節市道「可能會好啲」，惟旅業如要復甦至反修例風波之前，估計要待社會全面平靜之後約半年時間，旅客才會恢復來港信心。

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