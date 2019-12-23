修例風波：五星旗一拆再拆　何堪再摘

反修例風波持續逾半年，五星旗屢成示威者狙擊目標！昨日港島區的人權集會便因「摘旗」而掀起激烈的警民衝突，示威者將香港大會堂的五星旗拆下，再拋入集會現場愛丁堡廣場，防暴警察隨即趕到現場將摘旗者緝拿，觸動示威者的情緒，從四方八面向防暴警狂掟水樽及雜物，防暴警以胡椒噴霧還擊不果，混戰間有防暴警以少於兩身位距離，舉實彈槍指向人群，始暫解包圍之勢；其後有防暴警發射橡膠子彈，多名示威者亦被壓在地上制服。政府強烈譴責把五星旗拆下丟在地上及發表港獨言論，強調五星旗是國家的象徵和標誌，根據相關法例，任何人公開及故意侮辱五星旗，一經定罪，可被罰款五萬元及監禁三年。

美國眾議院壓倒性通過《維吾爾人權政策法案》，要求華府強硬回應中國打壓新疆維族人。有團體昨午三時半發起中環愛丁堡廣場集會，聲援維吾爾族人，約千人響應參加集會。維吾爾族代表發言指，香港仍有一絲民主殘存及一點自由，慶幸香港仍受到國際關注。大部分參與集會人士戴上口罩，高喊「光復香港，時代革命」等口號。期間有集會人士舉起包括美國旗、英國旗、港英旗、青天白日滿地紅旗及雪山獅子旗等旗幟。有參加者高喊「香港獨立，唯一出路」等宣揚港獨口號。

集會舉行至約五時，和平氣氛出現逆轉，有人將香港大會堂一面五星旗拆下，並丟到地上，至少五名防暴警察到愛丁堡廣場巡邏，其後有防暴警員將五星旗拾起。多名示威者不滿集會獲批不反對通知書，但仍有防暴警到場，有示威者與防暴警發生推撞，警方多次出動胡椒噴霧及瘋狂揮動警棍，場面一片混亂，至少兩人被數名防暴警制服壓在地上，有警員多次以警棍敲打已被制服者的小腿。

警方「出椒」期間，示威者亦傾力反撲。有人不斷從各方向警投擲雜物及水樽，亦有人以攝影腳架掟向警員，以及嘗試搶走已被制服的示威者，大批防暴警到場增援，驅散集會人士，有防暴警失控衝入人群，被其他警員拉回。混戰期間，有防暴警員拔出手槍，近距離指向人群，期間以握手距離指向一名黑衣女子，惟最終未有開槍，其後一字排開以長盾向中環國際金融中心方向驅散。

警方指下午約五時，中環集會期間，有人向警務人員投擲雜物，意圖搶走犯人。有關行為嚴重威脅在場人士的人身安全，警方正使用最低所需武力進行驅散。警員轉到國際金融中心商場附近巡邏，連接中環碼頭的天橋遺下橡膠子彈彈頭，數十防暴警和速龍小隊在各商場入口外戒備，防暴警最終未有進入商場，傍晚七時陸續撤離。