東方民調：政府取締社區炸彈歎慢板

反修例示威持續下，不法集團看準警力不足而犯案，罪案率勢趨升，南亞幫也趁亂作惡，除涉犯搶劫大案外，較輕微罪案就更猖狂。有區議員直指深水埗姦劫案，再度敲響南亞兵團及假難民罪案警鐘，立法會議員則擔心，社會動盪持續，社區警力減少，罪案恐更趨惡化。

近月多區湧現南亞非法小販，擺攤賣冒牌手袋及衣物，而售賣私煙、聚賭及毒品交易等亦嚴重。警方數字顯示，深水埗警區在今年一至十月，涉及毒品案件有二百零八宗，被捕人數有二百三十六人，當中三十三人是非華裔人士。

南亞犯罪兵團滯留香港愈久就愈大膽，部分人更加入黑社會從事不法勾當，如打黑工、扑頭搶劫、強姦等，令市民憤怒及受傷害。惟政府一直未有回應設立禁閉營及退出聯合國相關公約，令假難民問題變成「毒瘤」及「炸彈」。

單計今年，香港至少涉及三宗巨額劫案。上月尖沙咀有兩名本地男子被五、六名南亞匪搶逾一千萬元現金，事主遭刀棍打傷；九月紅磡找換店職員押運逾五百萬的美元及港幣時，被五名南亞漢圍毆搶劫；五月一名男子在找換店兌換四百萬港元現金後，途中遭兩名持牛肉刀南亞匪搶劫。

假難民聚集的「南亞村」拆之不盡亦成為罪惡溫床。深水埗通州街公園外的「南亞村」烏煙瘴氣，村內露宿者及假難民犯案連連，涉嚴重罪案包括藏有大量武器、毒品及槍械等。政府拖延多年才清拆取締，惟「村民」早已散落周邊地區再搭建木板屋，更大範圍影響衞生及治安。

深水埗區議員梁文廣指，姦劫案令南亞罪案敲響警鐘，在社會動盪持續下，社區警力明顯不足，近期罕見有警員徒步巡邏，致匪徒有恃無恐肆意犯案，而「三無大廈」更成為罪案黑點，南亞兵團及假難民在毫無顧忌下，相關罪案恐進一步惡化。立法會議員陳恒鑌稱，不排除不法集團趁時勢混亂，警力減弱下犯案搵快錢，又指近年少見的打劫金舖案亦再現，擔心若暴亂持續，罪案會愈來愈多。