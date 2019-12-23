東方民調：假難民聚賭販毒兼劫色　市民心驚

政府用於免遣返聲請及相關工作的主要開支，六年燒近六十億元公帑。

反修例風波持續下，警方忙於應付動亂，街頭警力削弱，近日深水埗就發生南亞匪姦劫案，「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者擔心，南亞幫趁「冇警時分」肆無忌憚，趁火打劫，又指南亞兵團在港犯案纍纍，已危害各階層，惟政府多年來仍未能解決假難民滯港問題，更浪費公帑將毒瘤愈養愈大，威脅香港治安，是愧對港人。

南亞兵團及假難民罪惡滔天，犯下令人髮指姦劫案，一名南亞淫狼本月十一日假扮顧客進入深水埗一間足浴店，以玻璃樽威嚇新移民女按摩師，繼而將其強姦，得嘗獸慾後再掠走一千元逃去。

假難民破壞社會治安，禍港不斷，更枉花納稅人金錢，政府用於免遣返聲請及相關工作的主要開支，六年間已燒近六十億元公帑，惟部分等候甄別身份的聲請者在港干犯罪案，案件性質更愈趨嚴重，令香港治安雪上加霜。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百七十二名十八歲或以上市民，結果顯示，對於深水埗浴足店發生南亞匪姦劫案，三成受訪者直斥，破壞社會治安，禍港不斷；兩成九憂香港治安每況愈下；兩成三認為，南亞罪案再敲響警鐘。

反修例風波期間，社區警力減少，罪案激增，有南亞兵團趁機作案，四成二受訪者擔心，肆無忌憚趁火打劫；三成五批評治安毒瘤愈養愈大；一成九憂南亞罪案更趨惡化。

南亞罪行涉及黑工、聚賭、毒品交易，甚至打劫傷人，四成五受訪者直指犯案不斷，人心惶惶；三成二擔心危害各階層；一成八則形容涉及罪案五花八門。

假難民問題困擾香港多年，仍有逾萬人滯港，五成三受訪者認為應檢討政策，犯案者即遣返；兩成九斥政府處理不力；一成一擔心會成為黑幫新血。

政府用於免遣返聲請及相關工作的開支，六年花近六十億元公帑，五成四受訪者轟政府浪費公帑養毒瘤；三成直指，對假難民慷慨，對市民殘忍；一成三斥政府假仁慈種禍根。

假難民聚居的南亞村拆完又有，政府一直無回應設立禁閉營或退出聯合國相關公約，四成三憂慮假難民淪為計時炸彈；兩成七斥如綁手綁腳，畏首畏尾；兩成六歸咎政府縱容作亂，形同幫兇。

綜觀情況，大部分受訪者憂「冇警時分」罪案激增，尤其南亞兵團恐趁機作惡，受訪者又歸咎政府處理假難民問題太仁慈，縱容南亞勢力不斷擴張，埋下計時炸彈。