探射燈：樓宇復修乏宣傳　業主錯過申請

儘管有張貼告示，但不少舊樓內棄置雜物的情況仍然嚴重。

為配合舊區重建等項目，政府近月宣布樓宇安全及復修資助計劃再「加碼」，當中包括消防安全改善工程資助計劃，並增加撥款35億港元，預期可惠及超過3500幢樓宇，惟有關注團體批評政府宣傳不足，大量業主毫不知情而錯過早前項目的申請時間。

政府早在2017年，動用20億港元，伙拍市區重建局推出有關計劃，協助及資助舊式商住樓宇業主，履行「消防安全（建築物）條例」下提升樓宇消防安全的要求，而政府早前指2018年共接獲2570宗申請。

然而，關注基層住屋聯席組織幹事朱詠妍指，有油尖旺區街坊因近月多宗唐樓及劏房火警案表示憂慮，但對有關計劃並不知情，批評政府宣傳不足，「佢哋只係張啲告示貼喺大堂，啲街坊完全唔知，過晒申請時間。」她建議若政府有心協助街坊，應聯同區內的社工隊，把資訊發放得更全面。是次獲增撥的項目亦包括優化升降機資助計劃、長者維修自住物業津貼計劃、「樓宇更新大行動2.0」。

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