探射燈：劏房塞死處處危機　舊樓消防改善無期

土瓜灣一唐樓的劏房日前發生火警，並「炸」出一個大洞，令人關注該類劏房林立的舊廈消防安全。東網近日巡查多區「劏房樓」，發現不少雜物及垃圾堆積如山，當中驚見石油氣罐，附近煙蒂滿布，火警隨時一觸即發；防煙門長開、天台的通道被鎖，逃生出口亦形同虛設。地區人士直指該類大廈欠缺消防系統；關注團體直斥政府監管有欠力度，火警來臨，住戶隨時「一鑊熟」。

舊樓「惹火」，今年便最少有13宗，而土瓜灣鹿鳴街與鳳儀街1幢相連的唐樓，以防煙門分隔，惟有樓層防煙門的玻璃被打爛，大部分的防煙門更被人故意用巨型床褥或垃圾阻塞，形成「門常開」。該區區議員楊振宇指區內有超過一半是唐樓，當中近半單位被劃作劏房，住客眾多，但粗略估計當中只有10%大廈設有消防系統。他承認雜物阻塞走火通道會有危險，但不少業主消防意識不高，即使大廈有法團亦難以解決。

在新蒲崗衍慶街，有唐樓1樓平台驚現多間鐵皮屋，連同貨物堆疊至走廊天花，阻塞整個平台位置，附近更見木櫃、單車及衣物等雜物堆積，「火頭」處處，甚至有石油氣罐隨意放在走廊，多處發現棄置煙頭，大廈亦未見有消防栓與消防喉轆、自動噴灑系統等設備。同街多幢大廈亦有電線外露，亂纏交織，易生火警。

在旺角通菜街，有舊樓通往天台的大門被鎖上，頂層更出現自製層架，上面滿布大量貨物，隨時有下墮的風險，部分走廊、樓梯更被有半個人高的貨物堵塞。另外，走火的樓梯亦有破損，火警時延誤住戶逃生之餘，或會釀成意外。

2007年生效的《消防安全（建築物）條例》，為改善1987年前落成建築物的消防安全，惟對於監管三無大廈仍只停留在宣傳招募「消防安全大使」及「樓宇消防安全特使」協調日後消防工程的階段。

協昌消防顧問工程公司業務總經理黃偉焯表示，舊樓有必要增設消防設備。而關注基層住屋聯席組織幹事朱詠妍則指，不少三無大廈未有法團處理，又斥政府未有主動做好角色協助住戶。

立法會房屋事務委員會主席柯創盛批評條例設立多年，應適時檢討，並敦促政府要加強巡查，以保障市民生命安全。

消防處發言人指，已向檢控阻塞衍慶街的舊樓逃生途徑雜物的佔用人；而鹿鳴街的舊樓有雜物阻塞，及部分防煙門被楔開或損壞，惟因未能即時找到負責人，故未能採取進一步行動。另外，兩幢樓宇天台均有懷疑違規構築物，該處已將個案轉介有關部門跟進。

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