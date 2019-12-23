Dr.東：濕疹患者飽受困擾　醫生籲用不含類固醇潤膚品改善

踏入冬季，濕疹患者飽受天氣轉變困擾，有醫學研究文獻顯示，濕疹兒童患有自閉症的風險是一般兒童的2倍半，患有睡眠障礙、行為障礙等的風險亦較一般兒童高。負責照顧的家長同樣有壓力，1名育有兩女的媽媽指，女兒均患有濕疹，經常擔心女兒誤食致敏食物，又要看管女兒不可抓痕，導致精神緊張。有專科醫生建議，家長可為子女使用不含類固醇的潤膚產品TCI，改善濕疹問題。

黃小姐育有兩名女兒，分別為9歲及1歲半，其中長女每次游泳後均有紅疹出現，為阻止長女抓癢，會將女兒「鬧到喊」，女兒又會頂嘴，令親子關係變差；而幼女因對奶類及雞蛋敏感，只能為女兒購買有機食品，家人進食時要配就幼女，「連生日蛋糕都要額外買無奶、無蛋」，以免她誤食致敏食品。黃直言，因憂慮女兒，令精神變得非常緊張，與丈夫因女兒敏感問題而爭執，又形容自己「妖魔化」類固醇，因擔心副作用而一直避免使用。

皮膚及性病專科醫生陳湧表示，濕疹是最普遍的兒童皮膚病，本港有約3成兒童患有濕疹。一個綜合卅五個大型研究顯示，濕疹兒童有精神問題的風險，高於普通兒童六成半，如患有焦慮症的機會達1.3倍，抑鬱亦達1.4倍。由於濕疹不時復發，痕癢引致失眠、睡眠障礙等，影響生活質素及社交。另有研究反映，逾9成半受訪者表示其家庭生活受濕疹影響，包括財政壓力增加等。

香港過敏醫學會會長、兒童免疫及傳染病專科醫生何學工表示，現時主要依靠藥膏治療，分為類固醇及非類固醇，但不少父母對類固醇有恐懼，擔心使用後會令皮膚變薄、引起其他皮膚問題、影響子女成長等，只會在濕疹嚴重時才使用。何指，歐洲治療指引建議使用非類固醇藥膏TCI，可抑制體內的鈣調神經磷酸酶，避免激活引致皮膚發炎的細胞。

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